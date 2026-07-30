طرز تهیه بستنی هندوانه ای با بطری پلاستیکی

برای تهیه بستنی هندوانه ای چوبی خانگی، هندوانه بدون هسته را خرد کرده و ۵ تا ۶ ساعت در فریزر منجمد کنید. سپس آن را همراه رنده پوست لیمو، آب لیمو، ۱ پاکت خامه و ۱ بسته پودر شانتی (یا پودر قند) میکس کنید. مایه حاصل را داخل بطری پلاستیکی که روی آن شکاف های کوچک ایجاد شده و چوب بستنی قرار گرفته بریزید و یک روز در فریزر بگذارید. در نهایت بطری را بر برش های چوبی برش داده و با سس شکلات سرو کنید.

مرحله اول: خرد کردن و انجماد هندوانه

روش کار: هندوانه را به قطعات کوچک خرد کنید و تمام هسته های آن را کاملاً جدا کنید. هندوانه ها را داخل یک ظرف یا پیرکس چیده، روی آن را با سلفون بپوشانید و حداقل ۵ الی ۶ ساعت (یا یک شب کامل) در فریزر قرار دهید تا کاملاً یخ بزنند.

مرحله دوم: آماده سازی قالب بطری پلاستیکی

روش کار: با یک کاتر یا چاقوی تیز، شیارهای افقی کوچک و کم عرضی روی بدنه بطری پلاستیکی با فواصل یکسان ایجاد کنید. چوب های بستنی را به آرامی وارد این شیارها کنید تا به عنوان دسته بستنی در جای خود محکم شوند.

مرحله سوم: میکس کردن مواد و ساخت مایه بستنی

روش کار: هندوانه های یخ زده را از فریزر خارج کرده و داخل غذاساز بریزید. رنده پوست یک عدد لیمو ترش و آب نصف لیمو را اضافه کنید. خامه صبحانه و پودر شانتی (یا پودر قند) را اضافه کرده و خوب میکس کنید تا بافتی یکدست، کش دار و غلیظ به دست آید.

مرحله چهارم: پر کردن بطری و انجماد نهایی

روش کار: مایه بستنی را داخل کیسه خامه (قیف) بریزید و بطری های آماده شده را با آن پر کنید. چند تکه کوچک هندوانه خردشده نیز برای زیبایی بصری داخل بطری بیندازید. درب بطری را بسته و آن را به مدت یک روز به صورت افقی/ثابت در فریزر (-۱۸ درجه) بگذارید تا کاملاً ببندد.

مرحله پنجم: برش زدن و سرو بستنی

روش کار: بطری منجمدشده را از فریزر خارج کرده و با یک چاقوی بسیار تیز، بطری را از بین چوب های بستنی برش دهید. حلقه پلاستیکی دور هر بستنی به راحتی جدا می شود. روی بستنی ها را با سس شکلات تزئین کرده و بلافاصله سرو کنید.

این روش خلاقانه نه تنها یک دسر بسیار خوشمزه و سالم برای روزهای گرم تابستان است، بلکه ساخت آن با بطری های پلاستیکی یک سرگرمی جذاب برای کودکان و اعضای خانواده محسوب می شود.