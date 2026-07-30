این مقایسه شاید در نگاه اول اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما بررسی قیمت خدمات بازسازی در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تورم، تنها بازار کالا و مسکن را تحت تأثیر قرار نداده و حالا خود را در کوچک‌ترین بخش خانه‌ها نیز نشان می‌دهد؛ جایی که هزینه نوسازی آن، با بهای یک واحد مسکونی در کمتر از یک دهه قبل برابری می‌کند.

بر اساس داده‌های سنجاق، هزینه بازسازی اقتصادی یک آشپزخانه ۶ متری در تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم تنها شامل هزینه اجرای کابینت، نصب صفحه روی کابینت، کاشی بین کابینتی و سینک بوده و هزینه‌هایی مانند تخریب، تغییر تأسیسات، نورپردازی، رنگ‌آمیزی، دستمزدهای جانبی و خرید لوازم خانگی در آن لحاظ نشده است.

بیشترین سهم این هزینه مربوط به اجرای کابینت هایگلاس است که به تنهایی حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. همچنین خرید و نصب صفحه روی کابینت حدود ۳۵ میلیون تومان، خرید و نصب کاشی بین کابینتی ۲۰ میلیون تومان و خرید و نصب سینک آشپزخانه نیز ۱۵ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

به این ترتیب، بیش از ۸۰ درصد هزینه بازسازی یک آشپزخانه کوچک تنها صرف کابینت‌ها می‌شود؛ موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد افزایش قیمت متریال، یراق‌آلات و تجهیزات وارداتی چگونه ساختار بازار بازسازی را تغییر داده است.

اما آنچه این آمار را قابل تأمل می‌کند، فقط عدد ۳۷۰ میلیون تومان نیست؛ بلکه تغییری است که در مقیاس مقایسه‌های اقتصادی رخ داده است. کمتر از ۱۰ سال پیش، این عدد می‌توانست بودجه خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری در مناطق متوسط تهران باشد. امروز اما همین رقم، تنها برای بازسازی فضایی ۶ متری کافی است.

بازار خدمات ساختمانی در سال‌های اخیر همگام با تورم عمومی اقتصاد رشد کرده است. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دستمزد متخصصان باعث شده خدماتی که زمانی بخشی از هزینه‌های جاری خانوار محسوب می‌شدند، به پروژه‌هایی با ابعاد سرمایه‌ای تبدیل شوند.

این تغییر را می‌توان در رفتار مصرف‌کنندگان نیز مشاهده کرد. بسیاری از خانواده‌ها امروز به جای بازسازی کامل خانه، به نوسازی بخش‌هایی از آن مانند آشپزخانه یا سرویس بهداشتی بسنده می‌کنند. با این حال، حتی همین بازسازی‌های محدود نیز به بودجه‌ای چند صد میلیون تومانی نیاز دارند.

شاید هیچ نمودار و شاخص اقتصادی نتواند به اندازه یک آشپزخانه ۶ متری، تغییر ارزش پول در ایران را توضیح دهد. فضایی که تا چند سال پیش بازسازی آن یک تصمیم معمولی به حساب می‌آمد، امروز به پروژه‌ای تبدیل شده که بسیاری از خانواده‌ها برای انجام آن ماه‌ها پس‌انداز و برنامه‌ریزی می‌کنند.

اگر تا دیروز مقایسه‌ها میان قیمت خودرو و مسکن انجام می‌شد، امروز باید از خود پرسید: چگونه هزینه بازسازی بخشی از یک خانه، به سطحی رسیده که زمانی برای خرید یک خانه کامل کافی بود؟