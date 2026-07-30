دستور تهیه ترشی کدو سبز؛ ترشی متفاوت و خوشمزه

اگر می خواهید یک ترشی جدید و متفاوت را امتحان کنید ، بهترین گزینه برای شما ترشی کدو سبز است ، از آنجا که کدو سبز طعم زیادی ندارد برای درست کردن یک ترشی کدو سبز خوشمره می توانید از انواع ادویه ها و سبزیجات معطر به دلخواه خودتان استفاده کنید.

برای خوشمزه تر شدن ترشی کدو سبز می توانید مقداری هویج ، پیاز یا بادمجان به ترکیب ترشی اضافه کنید. با وجودی که طعم دهنده اصلی این ترشی سیر است ولی اگر میانه خوبی با سیر ندارید میتوانید به راحتی آن را از ترکیب ترشی حذف کنید ، دانه های خردل طعم بی نظیری به این ترشی می دهند.

از آنجا که کدو سبز بافت ترد و پوکی دارد ، ترشی کدوسبز خیلی سریع جا می افتد و در عرض دو هفته میتوانید یک ترشی کدو سبز خوشمزه خانگی داشته باشید.

ترشی کدو سبز خوشمزه

مواد لازم برای ترشی کدو سبز خوشمزه

کدو سبز متوسط 4 عدد سیر 3 حبه سرکه 1 پیمانه شکر 1/2 فنجان آب 2 پیمانه دانه خردل 1 قاشق چایخوری دانه فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری نمک 1 قاشق چایخوری ترخون خشک 2 قاشق غذاخوری شوید تازه به میزان لازم

طرز تهیه ترشی کدوسبز

کدوسبزها یا به شکل دلخواه برش بزنید.

آب ، نمک ، شکر و سرکه را در قابلمه بریزید به جوش آورید سپس کناری بگذارید خنک شود.

دانه های فلفل و خرد را در شیشه بریزید.

کدو را به شیشه اضافه کنیدو لابه لای آن سبزیجات و سیر را قرار دهید.

مخلوط سرکه را داخل شیشه بریزید تا روی مواد را کاملا بپوشاند.

در شیشه را ببندید و به مدت 2 – 3 هفته در محلی خنک قرار دهید تا برسد.

ترشی کدو سبز با روغن زیتون

مواد لازم ترشی کدو سبز با روغن زیتون

کدو سبز ۴ عدد سیر ۳ حبه فلفل قرمز بزرگ شیرین ۱ عدد شوید خرد شده تازه ۱/۴ لیوان دسته‌ دار برگ بو ۲ تا ۳ برگ جعفری خرد شده تازه ۱/۴ لیوان دسته‌ دار نمک ۱ قاشق غذا خوری دانه فلفل سیاه ۶ تا ۸ عدد شکر ۱/۳ لیوان دسته‌ دار سرکه سفید نصف لیوان دسته‌ دار روغن زیتون ۲ قاشق غذا خوری دانه خردل ۳/۴ قاشق چای خوری دانه کرفس ۳/۴ قاشق چای خوری خردل آسیاب شده ۱/۴ قاشق چای خوری

طرز تهیه ترشی کدو سبز با روغن زیتون

برگ بو و دانه های فلفل سیاه را داخل شیشه بریزی.

کدو سبز را حلقه ای برش بزنید و لایه لایه به همراه شویدو جعفری داخل شیشه بچینید.

2 لیوان آب داغ را با سرکه ، نمک ، شکر ، ادویه و روغن زیتون مخلوط کرده و شیشه را با این ترکیب پر کنید.

در شیشه را ببندید و به مدت 5 – 7 روز در یخچال بگذارید تا جا بیوفتد.

ترشی کدو سبز با پیاز

مواد لازم ترشی کدو سبز با پیاز

کدو سبز ۴ عدد پیاز قرمز ۲ عدد سرکه سفید و یا سرکه سیب ۲ لیوان سیر ۱ بوته شکر ۱ فنجان نمک ۲ قاشق غذا خوری زردچوبه ۱ قاشق چای خوری تخم گشنیز و آویشن ۱ قاشق چای خوری گلپر نکوبیده ۱ قاشق غذا خوری

طرز تهیه ترشی کدو سبز با پیاز

کدو سبز و پیاز را حلقه کنید و به همراه سیر و ادویه ها به صورت لا به لا داخل شیشه بچینید.

سرکه ، آب و شکر را مخلوط کنید و داخل ظرف بریزید و درش را محکم کنیدو به مدت 2 هفته در یخچال بگذارید .

ترشی کدو سبز رنده شده

مواد لازم ترشی کدو سبز رنده شده

کدو خورشتی یک کیلوگرم سیر ۲۰۰ گرم فلفل سبز تند ۴ عدد سرکه به مقدار کافی آب جوشیده به مقدار کافی ادویه ترشی به مقدار کافی نمک به مقدار کافی

طرز تهیه ترشی کدو سبز رنده شده

کدو سبز را با رنده درشت و به همراه پوست ، رنده کنید.

آب را بجوشانید و کنار بگذارید خنک شود سپس سرکه ، نمک و ادویه ترشی را به آناضافه کنید.

کدو رنده شده ، سیر خرد شده و فلفل کامل یا خرد شده را داخل شیشه بچینید و محلول سرکه را رویش بریزید و در شیشه را ببندید و یک هفته در محیطی تاریک و خنک قرار دهید تا جا بیوفتد.

ترشی کدو سبز و هویج

مواد لازم ترشی کدو سبز و هویج

کدو سبز نیم کیلو پیاز کوچک ۱۰ عدد هویج ۲ عدد بادمجان ۲ عدد متوسط سیر ۲۰۰ گرم فلفل سبز تند ۵ عدد سرکه به مقدار کافی نمک و ادویه ترشی به مقدار کافی ترخون خشک ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه ترشی کدو سبز و هویج

پیازهای کوچک را انتخاب کنید و از سط نصف کنی.

هویج را به مدت 20 دقیقه نیم پز کرده سپس نگینی خرد کنید.

بادمجان را حلقه کنید.

سرکه را با مقداری آب جوشیده سرد مخلوط کنید ، ترخون خشک ، نمک و ادویه را به آن اضافه کنید.

کدو سبز را حلقه کنید به همراه سایر مواد لا به لا داخل شیشه بریزید و رویش را با ترکیب سرکه پر کنید و در شیشه را ببندید و به مدت یک هفته در فضایی خنک و تاریک بگذارید تا جا بیوفتد.

ترشی کدو سبز با بادمجان

مواد لازم ترشی کدو سبز با بادمجان

فلفل دلمه‌ای رنگی 500 گرم نعنا تازه پاک‌ و خردشده سه قاشق غذا خوری کدو 2 کیلوگرم سیر سه بوته دانه فلفل سیاه یک قاشق غذا خوری نمک یک قاشق غذا خوری سرکه به میزان لازم بادنجان 1 کیلوگرم فلفل سیاه ساییده‌ شده یک قاشق غذا خوری فلفل قرمز نصف قاشق غذا خوری ادویه ترشی و سیاه دانه یک قاشق غذاخوری سبزی معطر خشک سه قاشق غذا خوری سرکه یک لیتر

طرز تهیه ترشی کدو سبز با بادمجان

بادمجان ها را روی آتش کبابی کنید و سپس پوست بگیرید و داخل الک بچینید و 24 ساعت رویش یک وسیله سنگین بگذارید تا آبش کشیده شود.

سیر ف فلفل سیاه ، فلفل قرمز ، ادویه ، سیاه دانه و سبزیهای معطر به همراه نیمی از سرکه را به بادمجان اضافه کرده مخلوط کنید.

سبزیجات دیگر را به دلخواه برش زده و خرد کنید به مخلوط بادمجان اضافه کنید و سپس داخل شیشه بریزید و رویشان را با سرکه پر کنید.

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