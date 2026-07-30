صفر تا صد نرم ترین کیک خانگی

مواد لازم: تخم مرغ: ۴ عدد (زرده و سفیده جداگانه)/ شکر: ۱۵۰ گرم (¾ پیمانه)/ وانیل: ۱ قاشق چای خوری/ روغن مایع: ۱۲۰ میلی لیتر (½ پیمانه)/ شیر ولرم: ۱۶۰ میلی لیتر (⅔ پیمانه)/ آرد: ۲۵۰ گرم (۱ و ⅔ پیمانه)/ بیکینگ پودر: ۸ گرم (۲ قاشق چای خوری)/ پودر کاکائو: ۳ قاشق چای خوری (برای طرح یا طعم)

طرز تهیه مرحله به مرحله

مرحله ۱: جدا کردن زرده و سفیده

۴ عدد تخم مرغ را بشکنید و زرده و سفیده را با دقت از هم جدا کنید.

مرحله ۲: هم زدن سفیده

سفیده تخم مرغ ها را با همزن برقی بزنید تا کاملاً پف دار و سفت شوند (تا حدی که وقتی ظرف را برمی گردانید، نریزند). سفیده ها را کنار بگذارید.

مرحله ۳: آماده سازی مایه کیک

در یک کاسه بزرگ، زرده تخم مرغ ها، وانیل و شکر را با هم بزنید تا مخلوط کرم رنگ و روشن شود. روغن و شیر ولرم را اضافه کنید و به هم زدن ادامه دهید.

مرحله ۴: اضافه کردن مواد خشک

آرد و بیکینگ پودر را با هم مخلوط کنید و در دو مرحله به مواد تر اضافه کنید و با لیسک به آرامی مخلوط کنید تا یکدست شود.

مرحله ۵: اضافه کردن سفیده ها

سفیده های زده شده را در دو مرحله به مایه کیک اضافه کنید و با حرکت دورانی و از پایین به بالا، به آرامی مخلوط کنید تا پف خمیر گرفته نشود.

مرحله ۶: ایجاد طرح (اختیاری)

۳ قاشق غذاخوری از مایه کیک را بردارید و با پودر کاکائو و ۲ قاشق چای خوری شیر مخلوط کنید تا یکدست شود. برای ایجاد طرح روی کیک، این مایه را به صورت دلخواه روی خمیر بریزید و با چاقو یا سیخ چوبی طرح بزنید.

مرحله ۷: پخت در فر

فر را با دمای ۱۷۵ درجه سانتی گراد گرم کنید. یک قالب ۲۴ سانتی متری را با کره چرب کرده و با آرد بپاشید. خمیر کیک را در قالب بریزید و به مدت ۴۰ تا ۴۵ دقیقه در فر قرار دهید. برای اطمینان از پخت، یک خلال دندان در مرکز کیک فرو کنید؛ اگر تمیز بیرون آمد، کیک آماده است.

مرحله ۸: خنک کردن و سرو

کیک را از فر خارج کنید و اجازه دهید ۱۰ دقیقه در قالب خنک شود. سپس آن را از قالب خارج کرده و روی توری سردکننده قرار دهید تا کاملاً خنک شود.

نکات طلایی

برای پف دار شدن بهتر کیک، از مواد در دمای محیط استفاده کنید.

سفیده تخم مرغ را حتماً به خوبی بزنید تا کیک شما نرم و لطیف شود.

مایه کاکائو را برای طرح های زیبا و خلاقانه روی کیک بریزید.