باید افراد مستقل و بیطرف جای مدیران کنونی صداوسیما بیایند
یکی از دغدغههای عمومی در جامعه ما رفتار رسانه ملی با مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مذاکرات است که در هفته جاری به اوج رسید.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در این هفته، شورای اطلاعرسانی دولت، وزیر امور خارجه، تعدادی از رسانهها، فعالان سیاسی و صاحبنظران به عملکرد رسانه ملی اعتراض کردند. این اعتراضها بیشتر بر سانسور اعمال شده نسبت به سخنان رؤسای قوا و همینطور استفاده بیضابطه از مجریان بیتجربه و افراطی و افرادی به عنوان کارشناس که یکطرفه نظر میدهند و نماینده بخش کوچکی از گروههای سیاسی هستند متمرکز بود.
نکته مهم اینست که مدیران کنونی رسانه ملی نشان دادهاند قدرت همراهی با افکار عمومی جامعه را ندارند یا نمیخواهند همراهی کنند و به همین دلیل باید جای خود را به افرادی بدهند که مستقل، بیطرف و همراه با افکار عمومی باشند.