قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۸ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۸ مرداد
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,935,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
2,205,300
|
درهم امارات
|
531,940
|
پوند انگلیس
|
2,554,700
|
لیر ترکیه
|
40,800
|
فرانک سوئیس
|
2,361,900
|
یوان چین
|
285,800
|
ین ژاپن
|11,810
|
وون کره جنوبی
|
1,357
|
دلار کانادا
|
1,373,900
|
دلار استرالیا
|
1,344,700
|
دلار نیوزیلند
|
1,119,100
|
دلار سنگاپور
|
1,497,500
|
روپیه هند
|
20,150
|
روپیه پاکستان
|
6,967
|
دینار عراق
|
1,297
|
پوند سوریه
|
15,921
|
افغانی
|
29,770
|
کرون دانمارک
|
294,700
|
کرون سوئد
|
199,000
|
کرون نروژ
|
200,200
|
ریال عربستان
|
516,120
|
ریال قطر
|
529,100
|
ریال عمان
|
5,036,100
|
دینار کویت
|
6,233,200
|
دینار بحرین
|
5,146,100
|
رینگیت مالزی
|
472,900
|
بات تایلند
|
57,860
|
دلار هنگ کنگ
|
246,700
|
روبل روسیه
|
24,580
|
منات آذربایجان
|
1,137,400
|
درام ارمنستان
|
5,490
|
لاری گرجستان
|
739,200
|
سوم قرقیزستان
|
22,710
|
سامانی تاجیکستان
|
209,754
|
منات ترکمنستان
|
553,500