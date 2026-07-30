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قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1820270
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۸ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۸ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,935,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,205,300

درهم امارات

531,940

پوند انگلیس

2,554,700

لیر ترکیه

40,800

فرانک سوئیس

2,361,900

یوان چین

285,800

ین ژاپن

 11,810

وون کره جنوبی

1,357

دلار کانادا

1,373,900

دلار استرالیا

1,344,700

دلار نیوزیلند

1,119,100

دلار سنگاپور

1,497,500

روپیه هند

20,150

روپیه پاکستان

6,967

دینار عراق

1,297

پوند سوریه

15,921

افغانی

29,770

کرون دانمارک

294,700

کرون سوئد

199,000

کرون نروژ

200,200

ریال عربستان

516,120

ریال قطر

529,100

ریال عمان

5,036,100

دینار کویت

6,233,200

دینار بحرین

5,146,100

رینگیت مالزی

472,900

بات تایلند

57,860

دلار هنگ کنگ

246,700

روبل روسیه

24,580

منات آذربایجان

1,137,400

درام ارمنستان

5,490

لاری گرجستان

739,200

سوم قرقیزستان

22,710

سامانی تاجیکستان

209,754

منات ترکمنستان

553,500
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