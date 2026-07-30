قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۸ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
186,793,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
184,302,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
249,055,000
|
طلای دست دوم
|
184,302,320
|
آبشده کمتر از کیلو
|
811,360,000
|
مثقال طلا
|
809,240,000
|انس طلا
|
4,068.33
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,885,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,841,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
964,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
543,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
277,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,835,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|920,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
49,900,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
10,700,000
|
حباب نیم سکه
|
40,240,000
|
حباب ربع سکه
|
77,590,000
|
حباب سکه گرمی
|
50,010,000