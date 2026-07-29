آیا شنا واقعا باعث افزایش قد میشود؟
شنا قد را جادویی بلند نمیکند؛ اما ممکن است به رشد بهتر و اصلاح فرم بدن کمک کند. قبل از برنامه ریزی برای شنا و رفتن به استخر، اثر واقعی آن را بشناسید.
بسیاری از ما شنا را ورزشی مناسب برای سلامت و تناسب اندام میدانیم؛ به همین دلیل هم خرید بلیط استخر پای ثابت برنامههای هفتگی خیلی از خانوادههاست. اما فراتر از تفریح، همیشه سوالی مهم وجود دارد: شنا چه فوایدی دارد؟ آیا این ورزش واقعا میتواند به افزایش قد ما کمک کند؟
آیا شنا باعث افزایش قد میشود؟
اگر بخواهیم این موضوع را ساده بررسی کنیم، باید گفت که شنا بهتنهایی طول استخوانها را افزایش نمیدهد، اما به بدن کمک میکند تا در دوران رشد به حداکثر پتانسیل طبیعی خود دست پیدا کند. برای درک بهتر اینکه شنا چه فوایدی دارد، باید میان رشد واقعی استخوان و بهبود فرم بدن تمایز قائل شویم.
در سنین کودکی و نوجوانی، این ورزش با تقویت عضلات و اصلاح وضعیت قامت، بستری مناسب برای رشد طبیعی فراهم میکند، هرچند که ژنتیک همچنان تعیینکننده اصلی است. در مقابل، برای بزرگسالان تاثیر شنا بیشتر جنبه اصلاحی دارد؛ به این معنا که با کاهش فشار جاذبه بر ستون فقرات و تقویت عضلات پشت، کمک میکند تا فرد صافتر بایستد و همین موضوع باعث میشود بلندتر به نظر برسد، بدون آنکه افزایش قد واقعی در استخوانها رخ داده باشد. در واقع، شنا با آزاد کردن فضای بین مهرهای، قامت شما را در بهترین حالت خود نشان میدهد.
تاثیر شنا بر افزایش قد کودکان
دوران کودکی و نوجوانی بهترین زمان برای رشد قدی است و به همین دلیل بسیاری از والدین درباره تاثیر شنا بر افزایش قد کودکان سوال میپرسند. شنا اگرچه نمیتواند ژنتیک یا روند طبیعی رشد را تغییر دهد، اما با تقویت عضلات، افزایش فعالیت بدنی و بهبود وضعیت بدن، شرایط مناسبی برای رشد طبیعی کودک فراهم میکند. به همین دلیل، بسیاری از متخصصان شنا را یکی از ورزشهای مناسب در سالهای رشد میدانند.
یکی دیگر از مزایای شنا، درگیر کردن همزمان بیشتر عضلات بدن بدون وارد کردن فشار زیاد به مفاصل کودکان است. همچنین، فعالیت بدنی منظم میتواند به خواب باکیفیتتر، کنترل وزن و سلامت عمومی کودک کمک کند؛ عواملی که همگی در کنار تغذیه مناسب و ژنتیک، در روند رشد قدی نقش دارند. بنابراین، تاثیر شنا بر افزایش قد را باید بهعنوان بخشی از یک سبک زندگی سالم که نیاز به استمرار دارد، در نظر گرفت، نه راهکاری معجزهآسا.
پس اگر میخواهید کودکتان برای بهبود سلامت بدن و رشد، به طور منظم شنا کند، بهتر است هنگام خرید بلیط استخر مجموعهای نزدیک و دارای سانس مناسب انتخاب کنید؛ زیرا استمرار فعالیت بدنی از انتخاب یک سبک خاص شنا مهمتر است.
کودکان از چه سنی میتوانند شنا را شروع کنند؟
متخصصان معتقدند آشنایی کودکان با آب از سنین پایین و آموزش شنا با توجه به آمادگی جسمی و زیر نظر مربی امکانپذیر است. بااینحال، زمان شروع آموزش حرفهای برای همه کودکان یکسان نیست و باید متناسب با شرایط جسمی، مهارتهای حرکتی و نظر مربی یا پزشک تعیین شود.
شنا در دوران رشد زمانی بیشترین اثر را دارد که در کنار این عوامل باشد:
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خواب کافی و منظم
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تغذیه متعادل و دریافت پروتئین، کلسیم و ویتامین D
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فعالیت بدنی مستمر
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حفظ وزن مناسب
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پیگیری روند رشد کودک در صورت نیاز توسط پزشک
بهترین نوع شنا برای افزایش قد
بر خلاف باور عمومی، هیچ تحقیق علمی ثابت نکرده است که یک مدل خاص از شنا بیشتر از بقیه باعث افزایش قد میشود، صرفا بعضی سبکها به دلیل درگیر کردن همزمان عضلات و ایجاد کشش بیشتر در بدن، تاثیر زیادی روی اصلاح فرم قامت و افزایش انعطافپذیری دارند و همین موضوع اصلاح فرم بدن باعث ایجاد باور تاثیر شنا در افزایش قد شده است.
در جدول زیر، رایجترین سبکهای شنا و نقش آنها در ایجاد کشش عضلات، بهبود وضعیت بدن و حمایت از رشد طبیعی در دوران کودکی و نوجوانی را با هم مقایسه کردهایم.
|
سبک شنا
|
مهمترین ویژگی
|
مناسب برای
|
کرال سینه
|
کشش همزمان دستها و پاها و تقویت عضلات مرکزی
|
بیشتر افراد
|
کرال پشت
|
تقویت عضلات پشت و کمک به اصلاح وضعیت بدن
|
افرادی که زمان زیادی مینشینند
|
شنای پروانه
|
درگیری گسترده عضلات و دامنه حرکتی بالا
|
شناگران باتجربه
|
شنای قورباغه
|
اجرای سادهتر و فشار کمتر نسبت به برخی سبکها
|
افراد مبتدی
آیا شنا بعد از بلوغ قد را بلند میکند؟
یکی از رایجترین سوالات درباره فواید شنا برای قد این است که آیا این ورزش بعد از بلوغ هم میتواند باعث افزایش قد شود. براساس شواهد علمی، پس از بسته شدن صفحات رشد، استخوانهای بلند دیگر رشد طولی نخواهند داشت؛ بنابراین شنا نمیتواند قد را بهصورت دائمی افزایش دهد. بااینحال، این موضوع بهمعنای بیفایده بودن شنا در بزرگسالی نیست.
شنا با تقویت عضلات پشت، شکم و شانهها، به بهبود وضعیت بدن کمک میکند و باعث میشود ستون فقرات در راستای طبیعیتری قرار بگیرد. همچنین، قرار گرفتن در آب فشار ناشی از جاذبه را روی ستون فقرات کاهش میدهد و ممکن است پس از شنا، فرد احساس کند قامتش کشیدهتر شده است. البته این تغییر موقتی است و نباید آن را با افزایش واقعی قد اشتباه گرفت.
شنا بعد از بلوغ میتواند به موارد زیر کمک کند:
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اصلاح وضعیت بدن و کاهش قوز
-
تقویت عضلات پشت، شکم و شانهها
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افزایش انعطافپذیری بدن
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کاهش فشار واردشده به ستون فقرات
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بلندقدتر دیده شدن به دلیل بهبود فرم ایستادن
تاثیر شنا بر افزایش قد آقایان
تاثیر شنا بر افزایش قد آقایان نیز مانند بانوان به زمان بسته شدن صفحات رشد بستگی دارد. در پسران، رشد قدی معمولا تا سالهای پایانی نوجوانی ادامه پیدا میکند و انجام ورزش منظم در این دوره میتواند در کنار ژنتیک، تغذیه و خواب کافی، به دستیابی به حداکثر ظرفیت رشد طبیعی بدن کمک کند.
با وجود اینکه شنا بعد از بلوغ باعث افزایش واقعی قد نمیشود، انجام منظم آن برای آقایان مزایای مهم دیگری دارد. این ورزش با افزایش قدرت عضلات، بهبود استقامت، حفظ انعطافپذیری و کاهش احتمال آسیبهای اسکلتیعضلانی، به حفظ سلامت بدن کمک میکند.
همچنین، افرادی که شنا را بهعنوان بخشی از برنامه ورزشی خود دنبال میکنند، معمولا آمادگی جسمانی و تناسب اندام بهتری دارند که در کنار سایر فواید شنا برای قد، آن را به یکی از کاملترین ورزشها برای همه سنین تبدیل میکند.
تاثیر شنا بر افزایش قد بانوان
تاثیر شنا بر افزایش قد و اصلاح فرم بدن بانوان به سن و مرحله رشد بدن بستگی دارد. اگر صفحات رشد هنوز بسته نشده باشند، شنا در کنار تغذیه مناسب، خواب کافی و فعالیت بدنی منظم میتواند به رسیدن بدن به حداکثر ظرفیت رشد طبیعی کمک کند.
با وجود این، فواید شنا برای قد در بانوان تنها به دوران رشد محدود نیست. شنا با تقویت عضلات مرکزی، پشت و شانهها، به اصلاح وضعیت بدن کمک میکند و میتواند باعث شود قامت صافتر و کشیدهتر به نظر برسد. همچنین، این ورزش فشار کمی به مفاصل وارد میکند و به همین دلیل یکی از مناسبترین ورزشها برای حفظ سلامت اسکلتی و عضلانی در سنین مختلف محسوب میشود.
برای بیشتر شدن تاثیر شنا بر اصلاح فرم بدن و قد، به این نکات توجه کنید
اگر هدفتان این است که از فواید شنا برای قد بیشترین بهره را ببرید، نباید فقط روی شنا تمرکز کنید. رشد طبیعی بدن به مجموعهای از عوامل وابسته است و شنا زمانی بیشترین اثر را دارد که در کنار یک سبک زندگی سالم قرار بگیرد.
برای حمایت از رشد طبیعی بدن، این نکات را فراموش نکنید:
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رژیم غذایی متعادل و دریافت کافی پروتئین، کلسیم، ویتامین D و سایر ریزمغذیها
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خواب منظم و کافی، زیرا بخش زیادی از ترشح هورمون رشد هنگام خواب عمیق اتفاق میافتد
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تمرین منظم شنا و پرهیز از وقفههای طولانی بین جلسات
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انجام حرکات گرم کردن و کششی قبل از ورود به آب برای کاهش خطر آسیبدیدگی
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حفظ وزن مناسب و داشتن فعالیت بدنی در کنار شنا
با رعایت این موارد، شنا میتواند به بهبود آمادگی جسمانی، حفظ سلامت استخوانها، اصلاح وضعیت بدن و کمک به رشد طبیعی در دوران کودکی و نوجوانی کمک کند؛ هرچند میزان رشد قد در نهایت به عواملی مانند ژنتیک و شرایط فردی هر شخص بستگی دارد.