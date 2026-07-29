آموزش ساخت محلول دفع حشرات با نوشابه و سیگار

برای ساخت این محلول، ابتدا توتون چند نخ سیگار را خارج کرده و درون یک ظرف بریزید . سپس کوکاکولا را روی توتون اضافه کرده و ترکیب را روی حرارت ملایم بجوشانید یا بگذارید چند ساعت بماند تا نیکوتین و عصاره توتون کاملاً در کوکاکولا حل شود . محلول را از صافی عبور داده و درون اسپری بریزید . از این محلول می توان برای دفع حشرات گلدان ها و گیاهان یا لکه بری تمیز سطوح استفاده کرد .

مرحله اول: جدا کردن توتون سیگار

کاغذ نخ های سیگار را باز کرده و توتون خردشده داخل آن ها را درون یک ظرف یا شیرجوش بریزید .

مرحله دوم: اضافه کردن کوکاکولا و عصاره گیری با حرارت

یک لیوان کوکاکولا را مستقیم روی توتون ها بریزید. ظرف را روی حرارت ملایم بگذارید تا به جوش آید. جوشاندن ملایم باعث آزاد شدن سریع نیکوتین موجود در توتون و ترکیب آن با اسید کوکاکولا می شود.

مرحله سوم: صاف کردن و انتقال به اسپری

پس از خنک شدن ترکیب، محلول را از یک صافی یا پارچه توری عبور دهید تا تمام تفاله ها و ذرات معلق جدا شوند . مایع تیره رنگ به دست آمده را درون یک بطری اسپری تمیز بریزید .

مرحله چهارم: نحوه استفاده و کاربردها

محلول را روی برگ گیاهان آفت زده اسپری کنید تا شته ها و حشرات موذی از بین بروند . همچنین می توانید از قدرت اسیدی آن برای پاک کردن جرم و لکه های کهنه روی سطوح فلزی یا سرامیک استفاده کنید .

ترکیب کوکاکولا و سیگار یک راهکار بازیافتی و خانگی جالب برای ساخت آفت کش طبیعی و لکه بر قدرتمند است که بدون نیاز به مواد شیمیایی گران قیمت آماده می شود.