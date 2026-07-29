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تصاویر دردناک از کپرنشینی شهروند ایرانی در سال ۲۰۲۶! + فیلم

تصاویر دردناک از کپرنشینی شهروند ایرانی در سال ۲۰۲۶! + فیلم
کد خبر : 1820100
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انتشار ویدیویی از شرایط دشوار زندگی شماری از شهروندان در سیستان و بلوچستان طی ساعات اخیر، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

انتشار ویدیویی از کپرنشینی و شرایط دشوار زندگی شماری از شهروندان در سیستان و بلوچستان طی ساعات اخیر، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. تصاویری که بسیاری از کاربران آن را «باورنکردنی» توصیف کرده‌اند؛ به این دلیل که در سال ۲۰۲۶ و در میانه قرن بیست‌ویکم، هنوز بخش‌هایی از ایران با محرومیت‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که دیدنشان تلخ و تکان‌دهنده است. ویدئویی که بیش از هر چیز، روایتی از رنج، محرومیت و فاصله عمیق توسعه در گوشه‌ای از همین سرزمین است؛ تصاویری که بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت این استان جلب کرده است.

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