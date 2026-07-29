برای شام این غذای فست فودی راحت و خوشمزه را درست کنید

در ادامه، با طرز تهیه اسنک تن ماهی به صورت مرحله به مرحله آشنا می‌شوید.

مواد لازم

کنسرو تن ماهی (۱۸۰ گرمی) ۲ قوطی

نان تست ۱۲ تا ۱۶ برش

پنیر پیتزا (رنده شده) ۲۵۰ گرم

پیاز متوسط ۱ عدد

فلفل دلمه‌ای رنگی (متوسط) ۱ عدد

ذرت شیرین پخته نصف پیمانه

قارچ ۲۰۰ گرم

جعفری تازه (خرد شده) ۲ قاشق غذاخوری

سس مایونز ۳ قاشق غذاخوری

سس خردل (اختیاری) ۱ قاشق چای‌خوری

آبلیموی تازه ۱ قاشق غذاخوری

پودر پاپریکا نصف قاشق چای‌خوری

پودر آویشن نصف قاشق چای‌خوری

نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم

کره و روغن به مقدار لازم

انواع سس دلخواه مانند سس هزار جزیره، سس چیلی، سس سیر یا سس خردل و عسل برای سرو

طرز تهیه

مقداری آب را در قابلمه مناسبی بریزید و روی حرارت متوسط بگذارید. قوطی‌های تن ماهی را بدون باز کردن داخل این قابلمه بگذارید و اجازه دهید به مدت ۲۰ دقیقه بجوشند.

مقدار آب باید به اندازه‌ای باشد که روی قوطی‌های کنسرو را بپوشاند. سپس، قوطی‌ها را از قابلمه خارج کنید و اجازه دهید کمی خنک شوند.

در ادامه، محتویات قوطی‌ها را در آبکش بریزید تا روغن یا آب‌نمک اضافی خارج شود.

هرگز تن ماهی را بدون جوشاندن مصرف نکنید.

اگر ترجیح می‌دهید از کنسرو آماده استفاده نکنید، می‌توانید با دنبال کردن طرز تهیه تن ماهی خانگی آن را بدون مواد افزودنی آماده کنید.

پیاز شسته شده را پوست بگیرید و به صورت نگینی بسیار ریز برش بزنید. قارچ‌های شسته شده را نیز به صورت ورقه‌ای نازک یا نگینی خرد کنید.

فلفل دلمه‌ای را هم پس از شستن به صورت کاملا ریز برش بزنید.

تابه مناسبی را روی حرارت نسبتا زیاد بگذارید و با مقدار بسیار کمی روغن فقط کف این تابه را چرب کنید.

قارچ‌های برش خورده را بدون افزودن نمک در این تابه بریزید و حدود ۵ دقیقه تفت دهید تا آب اضافی قارچ تبخیر شود. سپس، قارچ تفت خورده را از تابه خارج کنید و کنار بگذارید.

یادتان باشد، آب اضافی قارچ باید کاملا تبخیر شود؛ وگرنه اسنک تن ماهی نرم و خمیری می‌شود.

حدود ۱ قاشق غذاخوری روغن یا کره را در همان تابه بریزید و روی حرارت متوسط بگذارید.

پیازهای ریز و نگینی را به تابه اضافه کنید و ۲ تا ۳ دقیقه تفت دهید تا سبک شوند.

برش‌های فلفل دلمه‌ای را نیز اضافه کنید و فقط ۱ دقیقه با پیاز تفت دهید.

حالا تن ماهی آبکش شده و بدون روغن یا آب‌نمک اضافی را به تابه حاوی پیاز و فلفل دلمه‌ای اضافه کنید.

تن ماهی را همراه با سبزیجات تفت خورده روی حرارت متوسط به مدت ۲ تا ۳ دقیقه تفت دهید.

در این مرحله از طرز تهیه اسنک با تن ماهی، قارچ تفت خورده را همراه با ذرت پخته شده به تابه اضافه کنید.

آویشن، پاپریکا و مقداری فلفل سیاه را نیز در همین تابه بریزید. مواد را به خوبی هم بزنید و حدود ۱ دقیقه دیگر تفت دهید تا طعم بگیرند.

اکنون باید تابه را از روی حرارت بردارید. مایه میانی اسنک تن ماهی را در کاسه مناسبی بریزید و کنار بگذارید تا مواد کمی خنک شوند.

سپس، سس مایونز، خردل، آبلیموی تازه و جعفری خرد شده را به محتویات این کاسه اضافه کنید و به آرامی هم بزنید.

بسته به ذائقه، می‌توانید مقداری خیارشور نگینی خرد شده، زیتون اسلایسی، فلفل هالوپینو، پنیر گودا، پنیر چدار و پول بیبر را نیز به مایه میانی بیفزایید.

در آخر، بخشی از پنیر پیتزا (حدود ۵۰ گرم) را نیز داخل مواد بریزید. مایه میانی را بچشید و در صورت نیاز، کمی نمک اضافه کنید.

اجازه دهید مواد کمی از حرارت بیفتند، سپس سس مایونز را اضافه کنید تا بافت آن حفظ شود.

کناره‌های نان تست را با چاقو جدا کنید. روی یک سمت هر یک از برش‌های نان لایه بسیار نازکی کره بمالید. سمت آغشته به کره بعدا باید در تماس مستقیم با صفحه دستگاه ساندویچ‌ساز باشد.

در این مرحله از طرز تهیه تست تن ماهی، ابتدا باید دستگاه ساندویچ‌ساز را روشن کنید تا گرم شود. سپس، روی هر برش نان (سمت غیر کره‌ای) مقداری پنیر پیتزا بریزید.

سپس، حدود ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری از مایه میانی را روی پنیر قرار دهید. دوباره کمی پنیر روی مواد بریزید تا بافت اسنک در نهایت کاملا منسجم شود.

در آخر، برش دوم نان تست را روی همه مواد بگذارید.

اسنک‌های آماده شده را داخل ساندویچ‌ساز گرم قرار دهید و حدود ۷ تا ۱۰ دقیقه بپزید تا نان‌ها کاملا ترد و طلایی شده و پنیر پیتزا ذوب شود.

شما می‌توانید اسنک تن ماهی را با انواع سس دلخواه مانند سس هزارجزیره، سس چیلی، سس سیر یا سس خردل و عسل سرو کنید.