تصاویر شلیک موشکهای بالستیک سپاه علیه پایگاه آمریکا در اردن + فیلم
تصاویر لحظه شلیک موشکهای بالستیک سپاه در عملیات سحرگاه امروز علیه اهداف آمریکا در اردن منتشر شد.
تصاویر لحظه پرتاب موشکهای بالستیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات سحرگاه امروز منتشر شد.
این عملیات در ادامه عملیات نصر 2 انجام شد و موشکهای بالستیک نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را هدف قرار دادند.
در تصاویر منتشرشده، لحظه شلیک موشکهای بالستیک از سوی یگانهای موشکی نیروی هوافضای سپاه به سمت اهداف تعیینشده به نمایش درآمده است.