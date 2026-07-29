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دیوار نامرئی در محل تلاقی اقیانوس‌های اطلس و آرام+ فیلم

دیوار نامرئی در محل تلاقی اقیانوس‌های اطلس و آرام+ فیلم
کد خبر : 1820083
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تصاویر منتشرشده از محل تلاقی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، یکی از پربازدیدترین و بحث‌برانگیزترین ویدئوهای علمی در فضای مجازی است.

در این تصاویر، مرزی مشخص میان دو توده آبی دیده می‌شود؛ پدیده‌ای که این تصور را ایجاد می‌کند آب‌های دو اقیانوس در محل برخورد با یکدیگر مخلوط نمی‌شوند. کارشناسان اقیانوس‌شناسی می‌گویند دلیل این پدیده، تفاوت در ویژگی‌های فیزیکی آب دو اقیانوس است. اختلاف در شوری، دما، چگالی، میزان رسوبات و جهت و سرعت جریان‌های دریایی باعث می‌شود اختلاط آب‌ها در محل برخورد به‌کندی انجام شود و مرزی قابل مشاهده میان آن‌ها شکل بگیرد.

منبع چندثانیه
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