در این تصاویر، مرزی مشخص میان دو توده آبی دیده می‌شود؛ پدیده‌ای که این تصور را ایجاد می‌کند آب‌های دو اقیانوس در محل برخورد با یکدیگر مخلوط نمی‌شوند. کارشناسان اقیانوس‌شناسی می‌گویند دلیل این پدیده، تفاوت در ویژگی‌های فیزیکی آب دو اقیانوس است. اختلاف در شوری، دما، چگالی، میزان رسوبات و جهت و سرعت جریان‌های دریایی باعث می‌شود اختلاط آب‌ها در محل برخورد به‌کندی انجام شود و مرزی قابل مشاهده میان آن‌ها شکل بگیرد.