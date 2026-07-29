دادگاه محاکمه خواننده معروف برای قتل دختر ۱۴ ساله

دادستان سوابق یک تلفن همراه مرتبط با d4vd را ارائه کرد و گفت این اطلاعات به مشخص شدن رفت‌وآمدهای او در ماه پس از زمانی که دادستان‌ها معتقدند سلست در آن کشته شده، کمک می‌کند. همچنین عکس‌های جنسی و پیام‌های متنی میان سلست و d4vd که در تلفن همراه و حساب iCloud او پیدا شده بود، در دادگاه ارائه شد.

دادستان‌ها همچنین پیام‌های متنی مربوط به ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ را ارائه کردند؛ تاریخی که به باور آن‌ها سلست در آن روز به قتل رسیده است.

بر اساس پیام‌هایی که دادستان‌ها در دادگاه ارائه کردند، این دو نفر بعدازظهر آن روز برنامه‌ریزی کرده بودند که d4vd یک خودروی اوبر برای بردن سلست به خانه‌اش بفرستد.

دادستانی مدعی است d4vd با هدف قتل، سلست را به خانه خود کشانده است. در مقابل، وکلا به پیام‌هایی اشاره کردند که نشان می‌داد سلست پس از ناراحتی و تهدید، در شرایطی که رابطه آن‌ها رو به وخامت گذاشته بود، خودش درخواست ملاقات کرده است.

سلست یک روز قبل، در ۲۲ آوریل، پس از ابراز حسادت نسبت به دوستی d4vd با دختر دیگری، برای او پیام فرستاده بود: «به خدا قسم می‌کشمت.» او همچنین نوشته بود: «کارت را تمام می‌کنم.»

دادستان‌ها گفتند این پیام صرفاً نشان‌دهنده وضعیت یک نوجوان است که توسط یک فرد بالغ مورد سوءاستفاده و دستکاری قرار گرفته است.

«بث سیلورمن»، معاون دادستان منطقه، گفت: «ما با یک نوجوان مواجهیم که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است... به او القا شده بود که دارد مورد دستکاری ادراک قرار می‌گیرد.»

او افزود: «همه این‌ها نمونه‌ای کاملاً آشکار از اعتمادسازی فریبکارانه برای سوءاستفاده یک قربانی جوان است که واقعاً نمی‌داند چه چیزی در انتظارش است.»

بر اساس پیام‌هایی که دادستان‌ها در دادگاه ارائه کردند، سلست ساعت ۱۰:۰۲ شب ۲۳ آوریل برای d4vd نوشت که در راه است: «دختر جان، تقریباً رسیدم؛ اگر خانه‌ای در را باز کن.»

طبق شواهد ارائه‌شده از سوی دادستان، در ساعت ۱۰:۱۰ شب دروازه خانه باز و در ورودی باز گذاشته شد.

کارآگاه «کوری فارل» از پلیس لس‌آنجلس در دادگاه گفت این آخرین پیامی بود که از تلفن سلست ارسال شد. او بعداً شهادت داد که بازرسان معتقدند سلست بین ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۰:۳۱ شب به قتل رسیده است.

پس از آن، d4vd دوباره برای او پیام فرستاد و پرسید کجاست و آیا پیام‌هایش را مسدود کرده است یا نه.

یک تحلیلگر ارتباطات تلفن همراه پلیس لس‌آنجلس نیز شهادت داد که تلفن همراه و خودروی d4vd حدود ساعت ۱۱:۳۰ شب محل را ترک کردند. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط تسلای d4vd، او در منطقه‌ای دورافتاده در شهرستان سانتا باربارا قرار داشت؛ همان جایی که بعداً کارت شناسایی سلست در کنار یک بزرگراه پیدا شد.

پیام بعدی d4vd به تلفن سلست ساعت ۱۱:۴۱ شب ارسال شد و در آن نوشته بود: «چه خبر؟!» و نیمه‌شب نیز پیام دیگری فرستاد: «کجایی... لطفاً.»

دادستان‌ها می‌گویند پیام‌های d4vd به تلفن سلست تلاشی برای ساختن یک دفاع حقوقی بوده است؛ پس از آنکه به ادعای آن‌ها، او سلست را به قتل رسانده بود.

اشتاینفلد، وکیل خانواده سلست، پس از صدور حکم قاضی در خارج از دادگاه گفت خانواده از پایان یافتن جلسه مقدماتی و ارجاع پرونده به دادگاه خرسند هستند.

او گفت: «خانواده از اینکه این مرحله تمام شده، احساس آسودگی می‌کنند. آن‌ها مدتی استراحت خواهند کرد و از تلاش‌های دفتر دادستان منطقه و همچنین تحقیقات مأموران پلیس لس‌آنجلس قدردانی می‌کنند.»