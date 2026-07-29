روزگاری آلبوم‌های عکس خانوادگی مهم‌ترین یادگار هر نسل بودند؛ آلبوم‌هایی که سال‌ها در کمدها باقی می‌ماندند و نسل‌های بعدی با ورق زدن آن‌ها تاریخ خانواده را مرور می‌کردند. اما امروز بیشتر خاطرات ما در حافظه تلفن همراه یا سرویس‌های ابری ذخیره شده‌اند؛ هزاران عکس، فیلم و پیام که شاید هیچ نسخه چاپی یا فیزیکی از آن‌ها وجود نداشته باشد.

همین تغییر باعث شده موضوعی که تا چند سال پیش کمتر کسی به آن فکر می‌کرد، به یکی از دغدغه‌های عصر دیجیتال تبدیل شود: اگر صاحب این اطلاعات از دنیا برود، چه کسی به این خاطرات دسترسی خواهد داشت؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد نسل جوان بیش از گذشته به این موضوع توجه دارد و بسیاری از کاربران به فکر حفظ میراث دیجیتال خود هستند. کارشناسان نیز معتقدند همان‌طور که افراد برای دارایی‌های مالی خود برنامه‌ریزی می‌کنند، بهتر است برای اطلاعات دیجیتال ارزشمندشان هم تصمیم بگیرند. اما برای ان کار چه راه‌هایی در برابر م است؟

یکی از ساده‌ترین راهکارها، استفاده از قابلیت‌هایی است که شرکت‌های فناوری در اختیار کاربران قرار داده‌اند. شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل و فیسبوک امکان معرفی فردی مورد اعتماد را فراهم کرده‌اند تا پس از فوت صاحب حساب، بعد از طی شدن مراحل قانونی بتواند به اطلاعات مشخصی دسترسی پیدا کند.

در اکوسیستم اپل این قابلیت با عنوان Legacy Contact شناخته می‌شود. کاربر می‌تواند یک یا چند نفر را به‌عنوان فرد مورد اعتماد معرفی کند و برای آن‌ها یک کلید دسترسی ایجاد شود. پس از فوت صاحب حساب، این افراد با ارائه گواهی فوت و کلید دسترسی می‌توانند درخواست مشاهده فایل‌ها، عکس‌ها، ویدئوها، یادداشت‌ها و سایر اطلاعات را ثبت کنند. البته این دسترسی دائمی نیست و اپل برای آن محدودیت زمانی در نظر گرفته است.

گوگل نیز قابلیتی مشابه با نام Inactive Account Manager ارائه می‌دهد. در این سرویس، کاربر مشخص می‌کند اگر حسابش برای مدتی بین سه تا هجده ماه غیرفعال ماند، چه اتفاقی برای اطلاعاتش رخ دهد و چه افرادی بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

در کنار این امکانات، مفهوم تازه‌ای نیز در حال رواج است؛ Digital Executor یا «مجری دیجیتال». این فرد در وصیت‌نامه مسئول مدیریت دارایی‌های دیجیتال می‌شود و وظایفی فراتر از مشاهده عکس‌ها دارد. او می‌تواند از فایل‌های مهم نسخه پشتیبان تهیه کند، اطلاعات مشخصی را حذف کند، حساب‌های آنلاین را ببندد، اشتراک‌های پولی را لغو کند یا حتی مدیریت وب‌سایت‌ها و دارایی‌های درآمدزا را به وراث منتقل کند.

با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند مهم‌ترین اقدام، تهیه نسخه پشتیبان منظم از عکس‌ها و اطلاعات مهم است. ذخیره فایل‌ها روی یک هارد اکسترنال یا فضای ابری مطمئن، خطر از بین رفتن آن‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین چاپ تعدادی از عکس‌های ارزشمند یا تهیه کتاب‌های تصویری از مناسبت‌های مهم خانوادگی، راهی ساده اما مؤثر برای حفظ خاطراتی است که شاید سال‌ها بعد ارزش آن‌ها بیشتر از امروز باشد.

در دنیایی که بخش بزرگی از زندگی ما به شکل دیجیتال ثبت می‌شود، برنامه‌ریزی برای سرنوشت این خاطرات دیگر یک موضوع عجیب یا دور از ذهن نیست؛ بلکه بخشی از مدیریت دارایی‌های شخصی در عصر فناوری محسوب می‌شود.

منبع همشهری آنلاین

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