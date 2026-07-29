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قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1819828
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۷ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۷ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,902,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,160,000

درهم امارات

512,850

پوند انگلیس

2,500,300

لیر ترکیه

40,100

فرانک سوئیس

2,327,700

یوان چین

281,100

ین ژاپن

 11,600

وون کره جنوبی

1,327

دلار کانادا

1,344,700

دلار استرالیا

1,324,600

دلار نیوزیلند

1,098,100

دلار سنگاپور

1,472,800

روپیه هند

19,820

روپیه پاکستان

6,844

دینار عراق

1,299

پوند سوریه

15,646

افغانی

29,720

کرون دانمارک

289,300

کرون سوئد

196,600

کرون نروژ

196,300

ریال عربستان

507,210

ریال قطر

522,500

ریال عمان

4,946,000

دینار کویت

6,127,600

دینار بحرین

5,033,800

رینگیت مالزی

465,500

بات تایلند

56,480

دلار هنگ کنگ

242,500

روبل روسیه

24,340

منات آذربایجان

1,117,700

درام ارمنستان

5,410

لاری گرجستان

726,300

سوم قرقیزستان

22,310

سامانی تاجیکستان

206,054

منات ترکمنستان

543,500
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