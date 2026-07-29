قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۷ مرداد
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,902,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
2,160,000
|
درهم امارات
|
512,850
|
پوند انگلیس
|
2,500,300
|
لیر ترکیه
|
40,100
|
فرانک سوئیس
|
2,327,700
|
یوان چین
|
281,100
|
ین ژاپن
|11,600
|
وون کره جنوبی
|
1,327
|
دلار کانادا
|
1,344,700
|
دلار استرالیا
|
1,324,600
|
دلار نیوزیلند
|
1,098,100
|
دلار سنگاپور
|
1,472,800
|
روپیه هند
|
19,820
|
روپیه پاکستان
|
6,844
|
دینار عراق
|
1,299
|
پوند سوریه
|
15,646
|
افغانی
|
29,720
|
کرون دانمارک
|
289,300
|
کرون سوئد
|
196,600
|
کرون نروژ
|
196,300
|
ریال عربستان
|
507,210
|
ریال قطر
|
522,500
|
ریال عمان
|
4,946,000
|
دینار کویت
|
6,127,600
|
دینار بحرین
|
5,033,800
|
رینگیت مالزی
|
465,500
|
بات تایلند
|
56,480
|
دلار هنگ کنگ
|
242,500
|
روبل روسیه
|
24,340
|
منات آذربایجان
|
1,117,700
|
درام ارمنستان
|
5,410
|
لاری گرجستان
|
726,300
|
سوم قرقیزستان
|
22,310
|
سامانی تاجیکستان
|
206,054
|
منات ترکمنستان
|
543,500