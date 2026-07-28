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ثبت تصاویر سه خرس قهوه‌ای در جنگل‌های هیرکانی+ فیلم

ثبت تصاویر سه خرس قهوه‌ای در جنگل‌های هیرکانی+ فیلم
کد خبر : 1819658
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تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در مقاطع زمانی مختلف توسط دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی شهرستان لنگرود ثبت و مستندسازی شده است.

حسین جهش از ثبت تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی این شهرستان با استفاده از دوربین‌های تله‌ای خبر داد و اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های پایش مستمر حیات‌وحش و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در مقاطع زمانی مختلف توسط دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی شهرستان لنگرود ثبت و مستندسازی شده است.

جهش با بیان اینکه خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش کشور به شمار می‌رود، افزود: ثبت این تصاویر، نشان‌دهنده ظرفیت زیستگاهی مناسب، پویایی اکولوژیکی و اهمیت جنگل‌های هیرکانی شهرستان لنگرود در حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی از جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در حفاظت از گونه‌های جانوری تصریح کرد: استفاده از دوربین‌های تله‌ای، یکی از مؤثرترین روش‌های پایش غیرمداخله‌ای حیات‌وحش است که بدون ایجاد کمترین مزاحمت برای جانوران، اطلاعات ارزشمندی از حضور، پراکنش، رفتار و وضعیت گونه‌های مختلف را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد.

 

منبع ایسنا
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