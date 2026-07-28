نحوه درست شستن و تمیز کردن کشمش در خانه

یکی از خوراکی‌های مقوی و سالم کشمش است. کشمش موجب درمان یبوست، کم خونی، اختلالات جنسی و… می‌شود. اگر از کشمش در غذاهای خود زیاد استفاده می‌کنید بد نیست طرز صحیح شستشوی آن را بدانید در ادامه همراه با ما شوید تا طریقه شستن کشمش و خواص منحصر به فرد آن را بخوانید.

طریقه شستن کشمش

همیشه کشمش‌ها را بشویید، حتی بهترین کشمش‌ها در لاکچری‌ترین پکیج‌ها هم وقتی شسته می‌شوند تازه میزان آلودگی و مواد اضافی در آنها را می‌بینید. شستن آن اصلا وقت گیر نیست و بعد از آن هم با لذت بیشتر کشمش را میل می‌کنید.

کشمش‌ها را در یک ظرف آب ریخته و یک قطره مایع ظرفشویی بدون بو کف دستتان بریزید، کف درست کنید و با همان دست کشمش‌ها را زیر و رو کنید. حالا آب را که تیره رنگ شده خالی کنید و دوباره ظرف را پر از آب کنید. چند بار تکرار کنید تا آب کاملا شفاف شود. کشمش‌ها را در یک آبکش ریخته، زیر شیر آب گرفته و آبکشی کنید. در همان آبکش هم به راحتی دوباره خشک شده و به حالت اول برمی‌گردد و یا روی یک دستمال پهن کنید.

نکته مهم در شستن کشمش آن است که اصلا کشمش را در آب خیس نکنید یا زیاد در آب مکث نداشته باشد. چون با جذب آب کیفیت آن تغییر می‌کند و خشک شدن آنها هم طولانی می‌شود.

خواص کشمش