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نحوه درست شستن و تمیز کردن کشمش در خانه

نحوه درست شستن و تمیز کردن کشمش در خانه
کد خبر : 1819654
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همیشه کشمش‌ها را بشویید؛ حتی بهترین کشمش‌ها در لاکچری‌ترین پکیج‌ها هم وقتی شسته می‌شوند تازه میزان آلودگی و مواد اضافی در آنها را می‌بینید. شستن آن اصلا وقت گیر نیست و بعد از آن هم با لذت بیشتر کشمش را میل می‌کنید.

یکی از خوراکی‌های مقوی و سالم کشمش است. کشمش موجب درمان یبوست، کم خونی، اختلالات جنسی و… می‌شود. اگر از کشمش در غذاهای خود زیاد استفاده می‌کنید بد نیست طرز صحیح شستشوی آن را بدانید در ادامه همراه با ما شوید تا طریقه شستن کشمش و خواص منحصر به فرد آن را بخوانید.

طریقه شستن کشمش

همیشه کشمش‌ها را بشویید، حتی بهترین کشمش‌ها در لاکچری‌ترین پکیج‌ها هم وقتی شسته می‌شوند تازه میزان آلودگی و مواد اضافی در آنها را می‌بینید. شستن آن اصلا وقت گیر نیست و بعد از آن هم با لذت بیشتر کشمش را میل می‌کنید.

کشمش‌ها را در یک ظرف آب ریخته و یک قطره مایع ظرفشویی بدون بو کف دستتان بریزید، کف درست کنید و با همان دست کشمش‌ها را زیر و رو کنید. حالا آب را که تیره رنگ شده خالی کنید و دوباره ظرف را پر از آب کنید. چند بار تکرار کنید تا آب کاملا شفاف شود. کشمش‌ها را در یک آبکش ریخته، زیر شیر آب گرفته و آبکشی کنید. در همان آبکش هم به راحتی دوباره خشک شده و به حالت اول برمی‌گردد و یا روی یک دستمال پهن کنید.

نکته مهم در شستن کشمش آن است که اصلا کشمش را در آب خیس نکنید یا زیاد در آب مکث نداشته باشد. چون با جذب آب کیفیت آن تغییر می‌کند و خشک شدن آنها هم طولانی می‌شود.

خواص کشمش

  • کشمش یک غذای پر انرژی، کم چرب و کم سدیم است. بنابراین برای افرادی که رژیم های کم سدیم دارند، خوردن کشمش بسیار مفید است.

  • کشمش دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است و از تخریب سلولی جلوگیری می‌کند.

  • کشمش در سلامت استخوان‌ها و جلوگیری از پوکی استخوان نقش مهمی را بر عهده دارد، به همین دلیل مصرف آن برای زنان قبل از یائسگی بسیار مفید است.

  • کشمش منبع خوب ویتامین د و هورمون استروژن است.

  • کشمش باوجودی که شیرین و چسبناک است باعث خرابی دندان نمی شود.

  • کشمش برای سلامت دندان و لثه مفید است.

  • کشمش منبع خوب ویتامین‌ها و غناصر مغذی مورد نیاز بدن است. عناصر و ویتامین هایی همچون آهن، پتاسیم، کلسیم و ویتامین در کشمش موجود است.

  • کشمش منبع خوب فیبر، آنتی اکسیدان و همچنین منبع خوب انرژی است.

  • فیبر باعث جلوگیری از سرطان کولون، کمک در جلوگیری از رشد غیر معمول سلول ها، و همچنین کنترل قند خون می‌شود.

  • کشمش را به گوشت اضافه کنید تا مقدار چربی غذا را کم کند و مقدار فیبر و آهن را افزایش و مقدار سدیم را کاهش دهد.

  • آنتی اکسیدان از پیری و بیماری های حاصله از آن می‌کاهد.

  • کشمش میزان ال دی ال یا کلسترول بد را در خون کم می‌کند و باعث کاهش بیماری قلبی می‌گردد.

  • کشمش موجب کاهش استرس می‌گردد.

  • این میوه خشک باعث عملکرد صحیح رگ های بدن می‌شود.

  • کشمش برای درمان بی نظمی معده و یبوست مصرف می‌شود.

  • کشمش به علت داشتن قند فروکتوز، دارای خاصیت مصرف سریع انرژی و کاهش وزن نیز است.

  • کشمش مانند هویج برای سلامتی چشم مفید است.

  • کشمش باعث تقویت اعصاب می‌شود.

  • کشمش سستی و رخوت را از بدن دور می‌کند.

  • با خوردن کشمش غضب را از خود دور کنید.

  • کشمش موجب از بین رفتن آب اضافی بدن می‌گردد.

  • کشمش دهان را خوشبو می‌کند.

  • کشمش اسپاسم یا گرفتگی عضلانی را کم می‌کند.

 

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