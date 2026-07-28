۴ آسیبی که خوابیدن با پنکه روشن به بدن می زند
روشن گذاشتن پنکه در شبهای گرم تابستان میتواند خواب را راحتتر کند، اما وزش مداوم هوا برای برخی افراد مشکلاتی مانند تشدید آلرژی، خشکی بینی و پوست یا گرفتگی عضلات ایجاد میکند. پزشکان میگویند با چند تغییر ساده در نحوه استفاده از پنکه میتوان از این عوارض پیشگیری کرد.
در شبهای گرم تابستان، روشن گذاشتن پنکه هنگام خواب یکی از رایجترین راهها برای خنک شدن است. این کار نسبت به کولر، هوای ملایمتری ایجاد میکند و به تبخیر عرق و احساس خنکی کمک میکند. با این حال، پزشکان میگویند جریان مداوم هوا در تمام طول شب میتواند برای برخی افراد عوارضی به همراه داشته باشد؛ بهویژه اگر پنکه مستقیماً به سمت بدن یا صورت تنظیم شده باشد.
در ادامه، مهمترین اثرات احتمالی خوابیدن با پنکه و راهکارهای کاهش این عوارض را مرور میکنیم.
۱. تشدید آلرژی و آسم
جریان هوای پنکه میتواند ذراتی مانند گردوغبار، گرده گیاهان و شوره حیوانات خانگی را در اتاق پخش کند. این موضوع ممکن است در افراد مبتلا به آلرژی، تب یونجه یا آسم باعث تشدید علائمی مانند عطسه، سرفه، خسخس سینه و گرفتگی بینی شود.
همچنین اگر پرههای پنکه تمیز نباشند، گردوغبار جمعشده روی آنها نیز در فضای اتاق منتشر میشود و کیفیت هوای تنفسی را کاهش میدهد.
۲. گرفتگی و درد عضلات
وزش مداوم هوای خنک روی یک بخش از بدن میتواند باعث انقباض عضلات و ایجاد گرفتگی یا درد شود. این مشکل معمولاً در ناحیه گردن و شانه بیشتر دیده میشود، زیرا بدن هنگام خواب ساعتها در یک وضعیت ثابت باقی میماند.
اگر صبحها با گردندرد یا احساس خشکی عضلات از خواب بیدار میشوید، ممکن است جهت وزش پنکه یکی از عوامل مؤثر باشد.
۳. خشکی بینی، گلو و احتقان
جریان مداوم هوا میتواند رطوبت مخاط بینی، دهان و گلو را کاهش دهد. در پاسخ به این خشکی، بدن ممکن است مخاط بیشتری تولید کند که نتیجه آن گرفتگی بینی، گلودرد، سرفه و حتی سردرد ناشی از التهاب سینوسها خواهد بود.
متخصصان گوش، حلق و بینی تأکید میکنند که مخاط بینی برای عملکرد طبیعی مژکهای تنفسی و پاکسازی آلرژنها به رطوبت کافی نیاز دارد و خشکی بیش از حد میتواند این سیستم دفاعی را مختل کند.
۴. خشکی پوست و چشمها
وزش مداوم باد پنکه ممکن است باعث تبخیر رطوبت پوست و چشمها شود. این مسئله بهویژه برای افرادی که دچار خشکی چشم، اگزما، پسوریازیس یا پوست خشک هستند، میتواند آزاردهنده باشد.
چگونه عوارض خوابیدن با پنکه را کاهش دهیم؟
کارشناسان میگویند اگر با پنکه خواب راحتتری دارید، نیازی نیست آن را کاملاً کنار بگذارید. کافی است چند نکته را رعایت کنید:
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پنکه را مستقیماً به سمت صورت یا بدن تنظیم نکنید و در صورت امکان از حالت چرخشی (Oscillating) استفاده کنید تا هوا به طور یکنواخت در اتاق پخش شود.
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پنکه را در فاصله مناسب قرار دهید تا جریان هوا به طور مستقیم روی بدن متمرکز نباشد.
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پرههای پنکه را مرتب تمیز کنید تا گردوغبار در اتاق پخش نشود.
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خانه را مرتب گردگیری و جاروبرقی کنید تا میزان آلرژنهای موجود در هوا کاهش یابد.
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رطوبت محیط را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حفظ کنید تا از خشکی بیش از حد هوا جلوگیری شود.
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اگر هنگام بیدار شدن احساس خشکی بینی دارید، استفاده از اسپری سالین (محلول نمکی) پیش از خواب میتواند به حفظ رطوبت مخاط بینی کمک کند.
پزشکان تأکید میکنند که خوابیدن با پنکه روشن معمولاً باعث بیماریهای جدی یا آسیبهای طولانیمدت نمیشود. با این حال، در برخی افراد ممکن است موجب تشدید آلرژی، خشکی پوست و مخاط، احتقان بینی یا گرفتگی عضلات شود. تنظیم صحیح جهت وزش هوا، تمیز نگه داشتن پنکه و حفظ رطوبت مناسب اتاق میتواند این عوارض را تا حد زیادی کاهش دهد. همچنین باید توجه داشت که پنکه هوا را خنک نمیکند، بلکه با افزایش جریان هوا و تبخیر عرق، احساس خنکی ایجاد میکند.