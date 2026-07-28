درد مزمن گردن؛ یک حرکت ساده که معجزه میکند
درمان درد مزمن گردن همیشه به دارو یا تصویربرداری بیشتر نیاز ندارد. شواهد علمی نشان میدهد تمرینات درمانی ساده، در کنار اصلاح وضعیت بدن و فعالیت منظم، میتوانند یکی از مؤثرترین راههای کنترل این درد باشند.
اگر مدتهاست با درد گردن دستوپنجه نرم میکنید، احتمالاً برایتان عکس MRI یا سیتیاسکن نوشته شده یا انواع مسکنها را امتحان کردهاید. اما یک مطالعه نشان میدهد درمانی که بیشترین شواهد علمی از آن حمایت میکند، هنوز هم کمتر از حد انتظار مورد استفاده قرار میگیرد: ورزشدرمانی.
وقتی درد گردن سالها مهمان زندگی میشود
درد گردن فقط یک گرفتگی ساده نیست. آمارها نشان میدهد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بزرگسالان هر سال آن را تجربه میکنند و در بسیاری از افراد، درد ماهها یا حتی سالها ادامه پیدا میکند. این درد میتواند تمرکز، خواب، کار و حتی خلقوخو را تحت تأثیر قرار دهد.
پژوهشگران دانشگاه دوک و دانشگاه کارولینای شمالی دریافتند افراد مبتلا به درد مزمن گردن، به طور متوسط نزدیک به ۷ سال با این مشکل زندگی کردهاند و در این مدت بارها به پزشکان مختلف مراجعه کردهاند.
MRI بیشتر، درمان کمتر
نتایج این مطالعه نشان داد بسیاری از بیماران چندین بار تحت تصویربرداری مانند MRI، سیتیاسکن یا عکس ساده ستون فقرات قرار گرفتهاند. در حالی که در دردهای مزمن، تکرار این آزمایشها معمولاً اطلاعات جدیدی برای تغییر روند درمان ارائه نمیدهد.
از طرف دیگر، درصد قابل توجهی از بیماران از داروهای مسکن قوی یا حتی مخدر استفاده میکردند؛ داروهایی که شواهد علمی درباره اثربخشی طولانیمدت آنها برای درد مزمن گردن محدود است.
درمانی که کمتر از آن استفاده میشود
نکته جالب اینجاست که با وجود شواهد قوی درباره اثربخشی تمرینات درمانی، تنها حدود نیمی از بیماران برای انجام این تمرینها ارجاع شده بودند.
ورزشدرمانی میتواند:
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درد را کاهش دهد.
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عضلات نگهدارنده گردن را تقویت کند.
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دامنه حرکتی را افزایش دهد.
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احتمال بازگشت درد را کم کند.
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وابستگی به داروهای مسکن را کاهش دهد.
یک حرکت ساده که متخصصان فیزیوتراپی زیاد توصیه میکنند
حرکت «جمع کردن چانه» (Chin Tuck)
این تمرین یکی از مؤثرترین حرکات برای فعال کردن عضلات عمقی گردن و اصلاح وضعیت سر است.
روش انجام
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صاف روی صندلی بنشینید و شانهها را رها کنید.
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بدون اینکه سرتان بالا یا پایین برود، چانه را بهآرامی به سمت عقب بکشید؛ انگار میخواهید غبغب کوچکی ایجاد کنید.
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پشت گردن باید احساس کشش ملایمی داشته باشد.
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این وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کنید.
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سپس آرام رها کنید.
تعداد: ۱۰ تکرار، روزی ۲ تا ۳ نوبت.
نکته: هنگام انجام حرکت، سر را به عقب خم نکنید و از بالا انداختن شانهها خودداری کنید.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگر درد گردن همراه با هر یک از موارد زیر باشد، نباید فقط به ورزش اکتفا کنید:
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بیحسی یا ضعف دستها
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درد شدید پس از تصادف یا ضربه
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تب یا کاهش وزن بدون علت
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اختلال در راه رفتن یا کنترل ادرار و مدفوع