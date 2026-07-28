علی‌رضا قلی‌زاده معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان اظهار کرد: پس از دریافت این حادثه در روز گذشته (دوشنبه) نیروهای امداد، ناجیان غریق و تیم‌های جست و جوی جمعیت هلال‌احمر آستانه اشرفیه برای یافتن این نوجوان اقدام کردند و پس از چندین ساعت تجسس امروز (سه‌شنبه) پیکر بی‌جان وی را پیدا کردند.

وی بیان کرد: پیکر این نوجوان گیلانی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

ایلیا یاپیر از چهره‌های شاخص علمی در رده سنی خود به شمار می‌رفت و افتخارات ارزشمندی را در مسابقه‌های ملی و بین‌المللی کسب کرده بود؛ این نوجوان نخبه، مقام نخست هشتمین دوره مسابقات کشوری UCMAS و همچنین مقام دوم مسابقات جهانی UCMAS Online ۲۰۲۰ را که با حضور شرکت‌کنندگانی از بیش از ۸۰ کشور برگزار شده بود، در کارنامه داشت.