پیدا شدن پیکر غرق شده دانشآموز نخبه گیلانی + عکس
پیکر غرق شده ایلیا یاپیر دانشآموز ۱۲ ساله اهل رودبنه شهرستان لاهیجان در شرق استان که دیروز در ساحل انبارسر بندرکیاشهر مفقود شده بود امروز (سهشنبه) توسط امدادگران این جمعیت پیدا شد.
علیرضا قلیزاده معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گیلان اظهار کرد: پس از دریافت این حادثه در روز گذشته (دوشنبه) نیروهای امداد، ناجیان غریق و تیمهای جست و جوی جمعیت هلالاحمر آستانه اشرفیه برای یافتن این نوجوان اقدام کردند و پس از چندین ساعت تجسس امروز (سهشنبه) پیکر بیجان وی را پیدا کردند.
وی بیان کرد: پیکر این نوجوان گیلانی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
ایلیا یاپیر از چهرههای شاخص علمی در رده سنی خود به شمار میرفت و افتخارات ارزشمندی را در مسابقههای ملی و بینالمللی کسب کرده بود؛ این نوجوان نخبه، مقام نخست هشتمین دوره مسابقات کشوری UCMAS و همچنین مقام دوم مسابقات جهانی UCMAS Online ۲۰۲۰ را که با حضور شرکتکنندگانی از بیش از ۸۰ کشور برگزار شده بود، در کارنامه داشت.