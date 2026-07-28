دسرها یکی از محبوب‌ترین و متنوع‌ترین خوراکی‌ها در سراسر جهان هستند. در این میان، دسرهای میوه‌ای به دلیل عطر و طعم خاصی که دارند، بسیار خوش‌طعم و گوارا هستند و طرفداران خود را دارند.

دسرها معمولاً پس از غذا سرو می‌شوند؛ زیرا شیرینی موجود در آنها می‌تواند به هضم بهتر غذا کمک کند.

دسر انبه یکی از خوشمزه‌ترین و محبوب‌ترین دسرهای میوه‌ای است که به دلیل داشتن میوه انبه در ترکیباتش، عطر و طعم فوق‌العاده‌ای دارد.

دسر لایه‌ای انبه از ترکیب سه لایه بیسکوییت، کرم پنیری و پوره انبه تازه تهیه می‌شود و طعمی شگفت‌انگیز دارد. این دسر زیبا و آسان، برای پذیرایی در مهمانی‌ها نیز گزینه‌ای عالی است.

اگر دوست دارید این دسر خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه با طرز تهیه دسر لایه‌ای انبه همراه باشید.

مواد لازم برای تهیه دسر لایه‌ای انبه

انبه تازه: ۲ عدد

خامه صبحانه: ۳۰۰ گرم

پودر قند: ۶ قاشق غذاخوری

پنیر خامه‌ای (یا ماسکارپونه): ۱۵۰ گرم

بیسکوییت پتی‌پور: ۲ بسته

طرز تهیه دسر لایه‌ای انبه

مرحله اول؛ آماده کردن پوره انبه

انبه‌ها را پوست بگیرید و از هسته جدا کنید، سپس انبه را داخل دستگاه غذاساز بریزید و حدود ۳۰ ثانیه بزنید تا کاملاً پوره شود.

مرحله دوم؛ آماده کردن مواد پنیری

خامه صبحانه، پنیر خامه‌ای، پودر قند و ۳ قاشق غذاخوری سرپر از پوره انبه را داخل یک کاسه مناسب بریزید.

مواد را با همزن دستی هم بزنید تا کاملاً یکدست شود و بافتی کرمی پیدا کند.

مرحله سوم؛ ترکیب نهایی دسر

یک ظرف زیبا و مناسب برای دسر آماده کنید.

کف ظرف مقداری از کرم پنیری بریزید و با قاشق پخش کنید، سپس یک ردیف بیسکوییت پتی‌پور روی لایه پنیری بچینید.

دوباره کمی مایه پنیری روی بیسکوییت‌ها بریزید و با قاشق خوب پخش کنید و بعد نصف پوره انبه را روی لایه پنیری بریزید و پخش کنید.

در ادامه، دوباره یک لایه بیسکوییت پتی‌پور بچینید و یک لایه مایه پنیری روی آن‌ها پخش کنید.

در نهایت، روی سطح دسر، باقی‌مانده پوره انبه را بریزید و به‌طور یکنواخت پخش کنید.

برای تزیین، می‌توانید میوه انبه را به صورت مکعبی برش بزنید و روی سطح دسر بچینید.

دسر را به مدت ۴ تا ۵ ساعت داخل یخچال بگذارید تا کاملاً جا بیفتد و سرد شود، سپس آماده سرو است؛ نوش جان.

نکات کلیدی

انبه یکی از میوه‌های گرمسیری محسوب می‌شود که بسیار خوشمزه، مغذی و سرشار از خاصیت است. این میوه دارای ویتامین‌های A، C، E، B و سرشار از منیزیم، پتاسیم، فسفر، اسید فولیک و روی است.

انبه برای جلوگیری از سرطان، سم‌زدایی بدن، مبارزه با دیابت، رفع اختلالات گوارشی و اختلال کبد، تقویت سیستم ایمنی بدن و پایین آوردن سطح کلسترول خون مفید است و گزینه‌ای مناسب برای درمان گرمازدگی به شمار می‌آید.

هنگام خرید انبه، حتماً به این نکته توجه داشته باشید که پوست انبه یک‌نواخت باشد. پوست انبه رسیده کمی چین‌وچروک دارد و هنگام فشار دادن، نرم است.

اگر روی پوست انبه لکه‌های سبز تیره مشاهده کردید، به این معناست که به‌خوبی نرسیده و کمی کال است. همچنین انبه تازه بوی شیرین و معطری دارد.

پنیر ماسکارپونه نوعی پنیر خامه‌ای مخصوص است که برای تهیه چیزکیک و دسرهای پنیری استفاده می‌شود. این پنیر نمک ندارد و بافت آن برای تهیه کیک و دسر مناسب است.

از آنجا که پنیر ماسکارپونه در همه فروشگاه‌های مواد غذایی در دسترس نیست، می‌توانید به جای آن از پنیرهای خامه‌ای معمولی استفاده کنید که کم‌نمک باشند و چربی کمتری داشته باشند.

پنیر لبنه نیز برای تهیه این دسر مناسب است، چون نمک و چربی کمتری دارد.

بیسکوییت پتی‌پور ازجمله محصولاتی است که برای تهیه انواع دسر و چیزکیک استفاده می‌شود و به دو صورت وانیلی و کاکائویی در بازار موجود است.

برای تهیه این دسر، می‌توانید به جای بیسکوییت پتی‌پور از بیسکوییت مادر یا هر نوع بیسکوییت ساده وانیلی استفاده کنید.