چگونه مورچه را فراری دهیم ؟
روش دفع مورچه با دو تکنیک ساده و کمهزینه امکانپذیر است: اسپری میخک و سرکه برای قطع مسیر، و طعمه بوراکس و شکر برای نابودی ریشهای کلونی. این راهکارها بدون نیاز به مواد شیمیایی خطرناک، خانهتان را برای همیشه از شر مورچهها پاک میکنند.
آیا از ردیفهای بیپایان مورچهها در آشپزخانه خسته شدهاید؟ اسپریهای شیمیایی فقط موقتی اثر میکنند و گاهی خطرناکتر از خود مورچهها هستند. اما خبر خوب این است که با دو روش طبیعی و هوشمندانه، نهتنها مسیر آنها را میبندید، بلکه کل کلونی را ریشهکن میکنید. در این مطلب، قدمبهقدم با ترکیباتی آشنا میشوید که از هر اسپری صنعتی قویتر عمل میکنند.
روش اول: اسپری طبیعی برای قطع مسیر مورچهها
این اسپری، ردبوی شیمیایی مورچهها را از بین میبرد و مانع از ورود مجدد آنها میشود.
مواد لازم
- آب داغ: ۲۰۰ میلیلیتر
- میخک آسیابشده: ۱ قاشق غذاخوری
- سرکه الکلی سفید: ۲۰۰ میلیلیتر
طرز تهیه و استفاده (گامبهگام)
۱. آب داغ را در یک کاسه بریزید و میخک را به آن اضافه کنید.
۲. محلول را به مدت ۲ ساعت بگذارید تا عصاره میخک به خوبی آزاد شود.
۳. مایع را با پارچه توری صاف کنید تا تفالهها جدا شوند.
۴. سرکه الکلی را به مایع صافشده بیفزایید و هم بزنید.
۵. محلول نهایی را در یک بطری اسپری بریزید.
۶. روی لبههای کف، آستانه درها، پنجرهها، حیاط و تمام نقاط ورودی مورچه اسپری کنید.
نکته کلیدی: این ترکیب، مسیرهای بویایی مورچهها را غیرقابلتشخیص میکند؛ بنابراین مورچههای بعدی راهی به سمت غذا پیدا نمیکنند.
روش دوم: طعمه بوراکس برای نابودی کامل کلونی
این روش، مورچهها را به لانه میبرد و جمعیت آنها را بهتدریج از بین میبرد.
مواد لازم
- شکر سفید: ۳ قاشق غذاخوری
- بوراکس (پودر جوششیرین یا بوراکس خوراکی): ۱ قاشق غذاخوری
- دربهای کوچک بطری یا زیرلیوانیهای یکبارمصرف
طرز تهیه و استفاده
۱. شکر و بوراکس را کاملاً با هم مخلوط کنید تا یکدست شوند.
۲. مخلوط را روی چندین درب کوچک پخش کنید.
۳. ظرفها را در گوشههای آشپزخانه، نزدیک مسیرهای تردد مورچه یا جایی که بیشتر دیده میشوند قرار دهید.
چگونه کار میکند؟
- شکر نقش طعمه را دارد و مورچهها را جذب میکند.
- مورچهها این مخلوط را به لانه میبرند و با ملکه و لاروها به اشتراک میگذارند.
- بوراکس با تأخیر عمل میکند؛ بنابراین قبل از اینکه اثر بگذارد، به بخش بزرگی از کلونی میرسد.
نتیجه: کاهش تدریجی جمعیت و ناپدید شدن کامل مورچهها طی چند روز.
نکات طلایی برای موفقیت صددرصد
- هرگز مورچه را نکشید؛ کشتن مورچه باعث آزاد شدن فرمون هشدار و جذب مورچههای بیشتر میشود.
- هر دو روش را همزمان به کار ببرید؛ اسپری مسیرها را میبندد و طعمه کلونی را نابود میکند.
- احتیاط: طعمه بوراکس را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار دهید.
کلام پایانی
با بهکارگیری همزمان اسپری طبیعی میخک و سرکه و طعمه بوراکس و شکر، بهراحتی و بدون هزینه زیاد، خانهای عاری از مورچه خواهید داشت. این روشها نهتنها از هر اسپری شیمیایی قویترند، بلکه برای محیط زیست و سلامت خانواده نیز بیخطرند.