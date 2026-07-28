تخریب جدولها و باغچههای مقابل کافههای خیابان سنایی با پتک!+ فیلم
افرادی ناشناس بدون اعلام قبلی، جدولها و باغچههای مقابل کافههای خیابان سنایی را تخریب کردند.
ساعتی پس از نیمهشب، صدای پتک سکوت خیابان سنایی تهران را شکست؛ افرادی ناشناس بدون اعلام قبلی، جدولها و باغچههای مقابل کافههای این خیابان را تخریب کردند و صبح، پیادهرو با بتنهای شکسته و خسارت گسترده بر جای ماند.
این اتفاق که پس از پایان پلمب چندروزه کافهها رخ داد، نگرانی کسبه و ساکنان را برانگیخته و برخی آن را ادامه روند «پاتوقزدایی» از فضاهای عمومی و فرهنگی شهر میدانند.
همزمان بسیاری از کافهها نیز میز و صندلیهای بیرونی خود را برای جلوگیری از برخوردهای احتمالی جمعآوری کردهاند.
کسبه خیابان سنایی هم با ضرر پلمبهای گذشته و هم با وضعیت زشت پیادهرویی فعلی دستوپنجه نرم میکنند. خیابان سنایی آیینه تعارض میان زیست شهروندان و مهندسی رفتار جامعه است.
پاکسازی با پتک و سیمان شاید موقتا تجمع جوانان را کمرنگ کند، اما نیاز جامعه به فضاهای عمومی برای گفتوگو و آرامش را از بین نخواهد برد.