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تخریب جدول‌ها و باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان سنایی با پتک!+ فیلم

تخریب جدول‌ها و باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان سنایی با پتک!+ فیلم
کد خبر : 1819471
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افرادی ناشناس بدون اعلام قبلی، جدول‌ها و باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان سنایی را تخریب کردند.

ساعتی پس از نیمه‌شب، صدای پتک سکوت خیابان سنایی تهران را شکست؛ افرادی ناشناس بدون اعلام قبلی، جدول‌ها و باغچه‌های مقابل کافه‌های این خیابان را تخریب کردند و صبح، پیاده‌رو با بتن‌های شکسته و خسارت گسترده بر جای ماند.

این اتفاق که پس از پایان پلمب چندروزه کافه‌ها رخ داد، نگرانی کسبه و ساکنان را برانگیخته و برخی آن را ادامه روند «پاتوق‌زدایی» از فضاهای عمومی و فرهنگی شهر می‌دانند.

همزمان بسیاری از کافه‌ها نیز میز و صندلی‌های بیرونی خود را برای جلوگیری از برخوردهای احتمالی جمع‌آوری کرده‌اند.

کسبه خیابان سنایی هم با ضرر پلمب‌های گذشته و هم با وضعیت زشت پیاده‌رویی فعلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. خیابان سنایی آیینه تعارض میان زیست شهروندان و مهندسی رفتار جامعه است.

پاک‌سازی با پتک و سیمان شاید موقتا تجمع جوانان را کم‌رنگ کند، اما نیاز جامعه به فضاهای عمومی برای گفت‌وگو و آرامش را از بین نخواهد برد.

 

منبع آوش
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