قبل از خوردن هسته زردآلو این مطلب را بخوانید

هسته زردآلو قسمتی از این میوه خوشمزه است که معمولا توسط اکثر مردم در زمان مصرف نادیده گرفته می‌شود. اما این هسته کوچک ارزشمند دارای خواص و فواید قابل‌توجهی است که ارزش استفاده و مصرف آن را افزایش می‌دهد. در این مقاله و در تکمیل مقاله خواص زردآلو به معرفی برخی از خواص مفید هسته زردآلو برای سلامتی و روش‌های مختلف استفاده از آن خواهیم پرداخت.

مواد مغذی دانه زردآلو

هسته زردآلو به دلیل ارزش غذایی و دارویی صدها سال است که مصرف می‌شود و دانه زردآلو حاوی مواد مغذی زیر است:

آمیگدالین (ویتامین B۱۷)

ویتامین‌های A و C

ویتامین E

اسید پانگامیک (ویتامین B۱۵)

اسیدهای چرب ضروری (اولئیک، لینولئیک، امگا-۶ و امگا-۳)

کربوهیدرات‌ها

فیبر رژیمی

پروتئین

کلسیم

آهن

خواص هسته زردآلو: سرمایه‌های پنهانی این میوه ارزشمند

اگرچه در مورد هسته زردآلو در علم پزشکی نتایج دقیقی بیان نشده است اما در کل دانه این میوه هم مثل خود این میوه خوب است فقط مسئله مهم این است که به میزان مناسب مصرف شود و در مصرفش هیچ‌گونه افراطی نباشد. اما خواص هسته زردآلو چیست؟

۱- ممکن است خواص ضد سرطانی داشته باشد

هسته زردآلو سرشار از آنتی اکسیدان است که از سلول‌ها در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند و مطالعات نشان داده‌اند که دانه‌های زردآلو دارای خواص ضدالتهابی هستند.

علاوه بر این، یکی از مواد مغذی شناخته شده برای پیشگیری از سرطان، ویتامین B۱۷ است که در دانه‌های زردآلو به وفور یافت می‌شود. برخی از مردم بر این باورند که دانه‌های زردآلو به از بین بردن سلول‌های سرطانی به محض شکل‌گیری کمک می‌کند.

البته مطالعات نشان می‌دهد که ترکیبات موجود در این دانه‌ها علاوه بر تخریب سلول‌های بدخیم می‌تواند به بدن آسیب برساند، بنابراین استفاده از دانه زردآلو برای سرطان بدون مشورت با پزشک توصیه نمی‌شود.

۲- سلامت قلب را تقویت می‌کند

اگرچه آمیگدالین در مورد دانه‌های زردآلو بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند، اسید پانگامیک یکی دیگر از ترکیبات منحصربه‌فرد موجود در این دانه‌ها است که با کاهش خطر بیماری قلبی مرتبط است.

اسید پانگامیک با کاهش استرس بر روی سیستم قلبی عروقی، به ویژه در مورد بیماری ایسکمیک قلبی مرتبط است. برخی از مطالعات همچنین گزارش داده‌اند که مصرف مقادیر کمی از دانه‌های زردآلو به طور منظم می‌تواند فشار خون را کاهش دهد، بنابراین خطر تصلب شرایین، حملات قلبی و سکته را کاهش می‌دهد.

۳- برای سلامت تنفسی مفید است

شواهد قابل‌توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد دانه‌های زردآلو با سلامت تنفسی بهتر مرتبط هستند، چون می‌توانند مخاط و بلغم را در دستگاه تنفسی از بین ببرند.

مواد فعال موجود در دانه‌های زردآلو به‌عنوان خلط‌آور عمل می‌کنند و بدن را نسبت به آلرژن‌ها کمتر حساس می‌کنند که این می‌تواند شدت حملات آسم و التهاب گلو را کاهش دهد.

۴- سلامت دستگاه گوارش را بهبود می‌بخشد

هسته زردآلو سرشار از چربی‌های سالم و همچنین پروتئین و فیبر است، ترکیبی که باعث سیری می‌شود.

علاوه بر این، دانه‌های زردآلو حاوی ۵ درصد فیبر در هر دانه است و فیبر با کمک به حذف سموم، دستگاه گوارش را تمیز می‌کند. فیبر غذایی می‌تواند حرکات پریستالتیک روده را افزایش دهد و در نتیجه حرکات روده منظم‌تر و علائمی مانند یبوست، نفخ، گرفتگی عضلات و اسهال کاهش یابد. فیبر غذایی همچنین می‌تواند به جذب مواد مغذی در روده کمک کند.

۵- برای سلامت پوست مفید است

دانه‌های زردآلو دارای خواص لایه‌برداری ملایمی است که می‌تواند به حذف سلول‌های مرده پوست از روی پوست شما کمک کند.

روغن هسته زردآلو سرشار از اسیدهای چرب ضروری (اولئیک و لینولئیک) و ویتامین‌های A و E است که می‌تواند پوست خشک را مرطوب و تغذیه کند. معمولا در لوازم آرایشی، به ویژه کرم‌ها، صابون‌ها و لوسیون‌های پوست استفاده می‌شود.

همچنین می‌توانید پودر دانه‌های زردآلو را با روغن زیتون مخلوط کرده و به پوست بمالید. این روغن به سرعت جذب می‌شود و هیچ گونه چربی روی پوست باقی نمی‌گذارد. در نتیجه، به عنوان روغن ماساژ و حمام آفتاب محبوب است.

خواص هسته زردآلو در طب سنتی

یکی از نکات مهمی که در مورد زردآلو قابل تامل است این است که مصرف و خوردن هسته زردآلو در طب سنتی هم توصیه شده است و در طب سنتی از هسته زردآلو به عنوان یک ماده موثر برای کاهش التهاب، رفع مشکلات تنفسی و سلامت دستگاه گوارش یاد می‌شود. همچنین در طب سنتی گفته می‌شود که طبع هسته زردآلو برخلاف طبع زردآلو گرم و تر است.

هسته زردآلو دارای سطحی خاردار است که می‌تواند به گلو و حنجره آسیب بزند. از این رو، اگر هسته زردآلو به طور کامل از پوست هسته جدا نشده باشد، مصرف آن می‌تواند باعث خطر خفگی شود.

هسته زردآلو حاوی مقادیر کمی سیانید (سم قوی) است که به صورت طبیعی در آن وجود دارد. در صورت مصرف مقدار زیادی هسته‌ها، سیانید می‌تواند به بدن وارد شود و مسمومیتی ایجاد کند. اما معمولا مقدار سیانید در هسته زردآلو بسیار کم است و مصرف معمول آن به طور معمول مضر نیست.

نکته مهم در مصرف هسته زردآلو این است که هسته زردآلو تلخ مناسب مصرف نیست مگر این که تلخی آن گرفته شود و آن وقت هم نباید زیاد مصرف شود.

اقدامات احتیاطی و هشدارهای ویژه برای مصرف هسته زردآلو

در صورت مصرف خوراکی: روغن خالص هسته زردآلو به عنوان طعم دهنده در غذا استفاده می‌شود. هسته زردآلو هم گاهی مصرف می‌شود، اما روزانه نباید بیش از ۲ هسته زردآلو کوچک یا نیمی از یک هسته زردآلو درشت مصرف شود. مصرف مقادیر بیشتر احتمالا ناامن است. هسته زردآلو حاوی آمیگدالین است. بدن این ماده شیمیایی را به سیانید تبدیل می‌کند که می‌تواند عوارض جانبی جدی از جمله تشنج و مرگ ایجاد کند.

اطلاعات قابل اعتماد کافی برای دانستن این‌که آیا روغن هسته زردآلو خالص نشده یا بکر بی‌خطر است وجود ندارد. روغن هسته زردآلو ضعیف یا نیمه فرآوری شده ممکن است حاوی سیانید باشد.

روغن هسته زردآلو خالص احتمالا بی‌خطر است اما اطلاعات قابل اعتماد کافی برای دانستن این‌که آیا روغن هسته زردآلو خالص نشده یا بکر بی‌خطر است وجود ندارد.

هسته زردآلو به دلیل محتوای سیانید که در آن وجود دارد، احتمالا برای استفاده در دوران بارداری یا شیردهی خطرناک است. پس از استفاده آن در بارداری خودداری کنید.

احتمالا مصرف هسته کامل زردآلو برای کودکان خطرناک است. هسته زردآلو حاوی سیانید است و حتی نصف یک هسته زردآلو می‌تواند عوارض جانبی جدی در کودکان کوچک ایجاد کند.

به دلیل خطرات مربوط به مصرف بیش از حد هسته زردآلو، بهتر است مقدار مصرف آن محدود شود. مصرف چند تا چندین هسته زردآلو در روز برای بزرگسالان به طور معمول ایمن است. اما برای کودکان و نوجوانان، توصیه می‌شود مصرف هسته زردآلو را محدود کرده و به همراه نظارت بزرگترها انجام دهند.