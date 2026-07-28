مهمانان ویژه عروسی کریستیانو رونالدو و جورجینا چه کسانی هستند؟
کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز قرار است هفته آینده مراسم ازدواج خود را برگزار کنند.
کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز قرار است هفته آینده مراسم ازدواج خود را برگزار کنند؛ مراسمی که پیشبینی میشود به یکی از پرسروصداترین رویدادهای شخصی سال تبدیل شود و جمعی از بزرگترین چهرههای دنیای فوتبال، سینما، موسیقی و ورزش در آن حضور داشته باشند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، فهرست مهمانان این مراسم شامل نامهای سرشناسی است؛ از همتیمیها و دوستان قدیمی رونالدو در فوتبال گرفته تا ستارههای هالیوود و چهرههای محبوب فضای مجازی.
از جمله چهرههایی که گفته میشود به این عروسی دعوت شدهاند، میتوان به کانر مکگرگور، مبارز مشهور ایرلندی، ریو فردیناند، مدافع سابق منچستریونایتد و دوست نزدیک رونالدو، وین دیزل، بازیگر مطرح هالیوود، و پیرز مورگان، مجری و روزنامهنگار انگلیسی، اشاره کرد.
همچنین گفته میشود بازیکنان النصر عربستان نیز در جمع مهمانان این مراسم حضور خواهند داشت. در کنار آنها، نامهایی از دنیای فوتبال مانند رودریگو و وینیسیوس جونیور از رئال مادرید و کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی این تیم، نیز در فهرست مهمانان دیده میشود.
در بخش هنری و سرگرمی نیز نام چهرههایی مانند ریحانا، جنیفر لوپز، دریک و تراویس اسکات مطرح شده است. خبیب نورمحمدوف، قهرمان سابق یوافسی، و آیشاسپید، چهره مشهور اینترنتی، دیگر نامهایی هستند که گفته میشود دعوتنامه این مراسم را دریافت کردهاند.
رونالدو و جورجینا پس از سالها رابطه، سرانجام تصمیم گرفتهاند زندگی مشترک خود را رسمی کنند. این زوج از سال ۲۰۱۶ در کنار یکدیگر هستند و حاصل این رابطه، خانوادهای پنجنفره با فرزندان مشترک و فرزندان رونالدو است.
با توجه به شهرت جهانی کریستیانو رونالدو و حضور گسترده او در رسانههای جهان، انتظار میرود مراسم ازدواج این فوقستاره پرتغالی یکی از مهمترین و پرحاشیهترین مراسمهای سال باشد و توجه بسیاری از رسانههای ورزشی و هنری را به خود جلب کند.