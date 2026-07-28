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قیمت دینار عراق امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دینار عراق امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1819332
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قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:سه شنبه ۶ مرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

1,295

بالاترین قیمت روز

1,443

پایین ترین قیمت روز

1,295

بیشترین مقدار نوسان روز

 

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

 

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۶ مرداد

نرخ روز گذشته

 

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
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