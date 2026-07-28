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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1819330
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۶ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۶ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,879,850

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,145,300

درهم امارات

514,890

پوند انگلیس

2,508,200

لیر ترکیه

39,700

فرانک سوئیس

2,300,200

یوان چین

277,500

ین ژاپن

 1,165,070

وون کره جنوبی

1,317

دلار کانادا

1,336,700

دلار استرالیا

1,320,100

دلار نیوزیلند

1,090,100

دلار سنگاپور

1,456,700

روپیه هند

19,530

روپیه پاکستان

6,765

دینار عراق

1,295

پوند سوریه

15,466

افغانی

28,920

کرون دانمارک

286,100

کرون سوئد

193,600

کرون نروژ

194,800

ریال عربستان

501,370

ریال قطر

516,500

ریال عمان

4,891,000

دینار کویت

6,057,600

دینار بحرین

4,985,300

رینگیت مالزی

459,700

بات تایلند

55,650

دلار هنگ کنگ

239,700

روبل روسیه

24,060

منات آذربایجان

1,104,800

درام ارمنستان

5,350

لاری گرجستان

717,800

سوم قرقیزستان

22,060

سامانی تاجیکستان

203,654

منات ترکمنستان

537,000
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