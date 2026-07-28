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سایر رسانه‌ها ۰۶ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۶:۲۵

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۶ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.