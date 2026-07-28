قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۶ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۶ مرداد
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,879,850
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
2,145,300
|
درهم امارات
|
514,890
|
پوند انگلیس
|
2,508,200
|
لیر ترکیه
|
39,700
|
فرانک سوئیس
|
2,300,200
|
یوان چین
|
277,500
|
ین ژاپن
|1,165,070
|
وون کره جنوبی
|
1,317
|
دلار کانادا
|
1,336,700
|
دلار استرالیا
|
1,320,100
|
دلار نیوزیلند
|
1,090,100
|
دلار سنگاپور
|
1,456,700
|
روپیه هند
|
19,530
|
روپیه پاکستان
|
6,765
|
دینار عراق
|
1,295
|
پوند سوریه
|
15,466
|
افغانی
|
28,920
|
کرون دانمارک
|
286,100
|
کرون سوئد
|
193,600
|
کرون نروژ
|
194,800
|
ریال عربستان
|
501,370
|
ریال قطر
|
516,500
|
ریال عمان
|
4,891,000
|
دینار کویت
|
6,057,600
|
دینار بحرین
|
4,985,300
|
رینگیت مالزی
|
459,700
|
بات تایلند
|
55,650
|
دلار هنگ کنگ
|
239,700
|
روبل روسیه
|
24,060
|
منات آذربایجان
|
1,104,800
|
درام ارمنستان
|
5,350
|
لاری گرجستان
|
717,800
|
سوم قرقیزستان
|
22,060
|
سامانی تاجیکستان
|
203,654
|
منات ترکمنستان
|
537,000