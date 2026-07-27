چطور بفهمیم پوکی استخوان دارییم؟

این بیمارى معمولاً قبل از بروز شکستگى علائم چندانى ندارد. در این بیمارى از دست رفتن کلسیم باعث متخلل‌شدن شدن استخوان مى‌شود. این وضعیت را از دست رفتن توده استخوانى مى‌نامند.

پوکى استخوان در زنان شایع تر از مردان است.

علل این امر کمتر بودن توده استخوانى در زنان، طول عمر بیشتر زنان و مصرف کمتر کلسیم به وسیله آنها و نیاز به هورمون جنسى زنانه - استروژن - براى محکم نگه داشتن استخوان‌هاى آنها است. اگر مرد ها هم به اندازه زنان عمر مى‌کردند، آنها هم در معرض خطر پوکى استخوان در سنین بالا بودند.

پس از آنکه در ۳۵ سالگى توده کلى استخوان ها به حداکثر مقدار خود رسید در همه بزرگسالان از دست دادن توده استخوان شروع مى‌شود.

در زنان سرعت از دست دادن توده استخوانى پس از یائسگى، با سقوط میزان استروژن در بدن، اوج مى گیرد. از آن جایى که تخمدان ها تولید استروژن را در زنان انجام مى‌دهند، برداشتن تخمدان ها با جراحى به دلایل مختلف در آنها باعث از دست رفت سریع‌تر توده استخوانى مى شود.