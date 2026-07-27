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۳ نفر در آتش سوزی هتل استقلال حبس شده‌اند+ فیلم

۳ نفر در آتش سوزی هتل استقلال حبس شده‌اند+ فیلم
کد خبر : 1819176
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ساعاتی قبل، هتل پارسیان استقلال دچار آتش سوزی شد. تلاش آتش نشان ها برای نجات ۳ نفر که در طبقه سوم محبوس شده اند ادامه دارد.

محل آتش سوزی در انباری طبقه منفی ۲ هتل است که محل نگهداری تشک و وسایل چوبی بوده است.

طبق گفته اورژانس استان تهران، حریق در هتل پارسیان استقلال در ساعت ۱۲:۵۹ به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اعلام شد که تاکنون مصدومی نداشته است. ۶ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳ خودروی فرماندهی و یک دستگاه موتورلانس در محل حادثه حضور دارند.

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