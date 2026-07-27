طرز تهیه خورشت بامیه جاافتاده به سبک قدیمی
راز خوشمزگی این خورشت، فقط در بامیه تازه نیست؛ ترکیب سبزیهای معطر، جا افتادن آرام خورشت و رعایت چند فوتوفن ساده باعث میشود نتیجه نهایی طعمی داشته باشد که مدتها در خاطرتان بماند.
بعضی غذاها فقط یک وعده غذایی نیستند؛ با اولین عطرشان، آدم را به سالهایی میبرند که بوی خورشت تازه تمام خانه را پر میکرد. خورشت بامیه یکی از همین غذاهای اصیل ایرانی است؛ خورشتی خوشعطر، لطیف و متفاوت که اگر درست و اصولی پخته شود، حتی کسانی را که طرفدار بامیه نیستند هم غافلگیر میکند.
از خوشمزگی این خورشت، فقط در بامیه تازه نیست؛ ترکیب سبزیهای معطر، جا افتادن آرام خورشت و رعایت چند فوتوفن ساده باعث میشود نتیجه نهایی طعمی داشته باشد که مدتها در خاطرتان بماند. اگر میخواهید یک خورشت بامیه جاافتاده و مجلسی برای خانواده یا مهمانها آماده کنید، این دستور را تا انتها دنبال کنید.
مراحل تهیه خورشت بامیه با سبزی
مرحله اول: آمادهسازی گوشت و پیاز
ابتدا گوشت خورشتی را با آب سرد شسته و آن را به قطعات دلخواه خرد کنید. در یک قابلمه مناسب، مقداری روغن بریزید و پیازهای نگینی خرد شده را در آن تفت دهید تا طلایی شوند.
سپس گوشت خورشتی را اضافه کرده و با حرارت بالا حدود سه تا چهار دقیقه تفت دهید تا رنگ گوشت از قرمز به قهوهای تغییر کند و آب آن کشیده شود.
در همین مرحله زردچوبه و کمی فلفل سیاه را به گوشت اضافه کرده و چند دقیقه دیگر تفت دهید. این کار به لعاب انداختن بهتر خورشت و آزاد شدن عطر ادویه خورشتی کمک میکند.
مرحله دوم: افزودن رب گوجه و تفت دادن
پس از طلایی شدن پیاز، تغییر رنگ گوشت و افزودن ادویهها، رب گوجه فرنگی را هم به قابلمه اضافه کنید و چهار تا پنج دقیقه با حرارت ملایم تفت دهید تا رنگ آن باز شود و بوی خامی رب گرفته شود. این مرحله برای طعم و رنگ نهایی خورشت بسیار مهم است.
مرحله سوم: افزودن آب و پخت گوشت
لیمو عمانیهای سوراخ شده را به خورشت اضافه کرده و حدود دو تا سه لیوان آب جوش به قابلمه اضافه کنید تا روی گوشت را بپوشاند.
حرارت را کم کرده، در قابلمه را بگذارید و اجازه دهید گوشت به آرامی حدود ۱/۵ تا ۲ ساعت بپزد تا نرم شود. در اواسط پخت، نمک خورشت را هم اضافه کرده و آن را تنظیم کنید.
مرحله چهارم: آمادهسازی بامیهها
در همین حین که گوشت در حال پخت است، بامیهها را آماده کنید. ابتدا سر و ته بامیه را بزنید و آنها را با آب سرد بشویید. برای جلوگیری از لزج شدن بامیهها در غذا میتوانید آنها را قبل از اضافه کردن به خورشت، برای چند دقیقه در کمی روغن تفت دهید.
همچنین در صورت تمایل به استفاده از آرد، یک قاشق آرد را به بامیههای خشک اضافه کرده و خوب مخلوط کنید و سپس آنها را در روغن کم اندکی تفت دهید.
مرحله پنجم: آمادهسازی سبزی خورشتی
سبزی خورشتی شامل تره، جعفری، گشنیز و در صورت تمایل کمی شنبلیله را در تابهای جداگانه با کمی روغن تفت دهید تا عطر آنها بلند شود و کمی سرخ شوند. تفت دادن سبزی باعث عمیقتر شدن طعم خورشت میشود.
مرحله ششم: ترکیب مواد و پخت نهایی
در آخرین مرحله از طرز تهیه خورشت بامیه با سبزی، وقتی گوشت نیمپز شد، بامیههای آماده شده و سبزی تفت داده را به قابلمه اضافه کنید. پوره گوجه فرنگی را نیز در همین مرحله به قابلمه اضافه کنید.
حرارت را ملایم نگه دارید و اجازه دهید خورشت به آرامی جا بیفتد. حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمان لازم است تا بامیهها پخته و خورشت به غلظت دلخواه برسد.
در انتهای پخت، اگر خورشت خیلی غلیظ بود، کمی آب جوش به آن اضافه کنید و اگر سس آن خیلی رقیق بود هم در قابلمه را باز کنید تا حدود ۱۰ دقیقه با حرارت بالا بجوشد.
مرحله هفتم: سرو نهایی
در پایان خورشت را در ظرف سرو کشیده و با چند عدد بامیه درسته و تفت داده شده، برگهای تازه جعفری یا حتی چند عدد لیمو عمانی، تزئین کنید.
خورشت بامیه با سبزی، به طور سنتی با برنج آبکش شده ایرانی، به خصوص پلو زعفرانی، سرو میشود. اما ترکیب آن با نان تازه سنگک یا لواش نیز تجربهای دلپذیر است.
نکات تکمیلی تهیه خورشت بامیه با سبزی
در این بخش، تعدادی از نکات کاربردی و حرفهای را برای شما گردآوری کردهایم تا بتوانید خورشت بامیه با سبزی را در سطحی فراتر از یک دستور پخت معمولی تهیه کنید.
از ترفندهای انتخاب و آمادهسازی مواد اولیه گرفته تا راهکارهایی برای بهبود طعم، عطر و بافت نهایی خورشت، همه و همه در این قسمت گنجانده شده است تا شما را در مسیر تبدیل شدن به یک سرآشپز ماهر یاری کنند.
انتخاب بامیه
برای دستیابی به بهترین نتیجه، همیشه سراغ بامیههای کوچک، تازه و سفت بروید. بامیههای ریزتر معمولا بافت لطیفتری دارند و لزجی کمتری تولید میکنند. در مقابل بامیههای نرم، له شده یا دارای لکههای تیره اصلا انتخاب مناسبی برای این غذا نیستند.
ترفندهای کاهش لزجی بامیه
پیش از افزودن بامیه به خورشت، حتما آنها را در کمی روغن داغ، روی حرارت متوسط، تا زمانی که کمی طلایی و براق شوند، تفت دهید. این کار نه تنها به حفظ شکل ظاهری بامیهها کمک میکند، بلکه بخش قابل توجهی از لزجی آنها را از بین میبرد.
یک روش دیگر برای از بین بردن لزجی بامیهها در خورشت، آغشته کردن بامیههای خشک و تمیز به یک قاشق غذاخوری آرد گندم است. سپس آردهای اضافی را تکان دهید و بامیهها را در روغن کم تفت دهید. آرد مانند یک جاذب عمل کرده و رطوبت اضافی و عامل لزجی را به خود جذب میکند.
افزودن چند قطره آبلیمو یا سرکه سفید در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پایانی پخت خورشت هم علاوه بر متعادل کردن طعم، به تجزیه عوامل لزجزا در بامیه کمک شایانی میکند.
جادوی سبزیجات در خورشت بامیه با سبزی
ترکیب کلاسیک جعفری، تره و گشنیز، پایه اصلی سبزی خورشتی است. برای خورشت بامیه، افزایش نسبت تره به سایر سبزیها، طعمی تازهتر و دلپذیرتر به خورشت میبخشد. همچنین توجه داشته باشید که حتما گشنیز را به مقدار متعادل استفاده کنید تا طعم آن غالب نشود.
شنبلیله نیز با عطر نافذ و خاص خود، میتواند خورشت بامیه را به سطح جدیدی از خوشعطری برساند. اما احتیاط شرط عقل است؛ استفاده بیش از حد از شنبلیله (بیش از ۱/۴ مقدار سبزیهای دیگر) طعم خورشت را تلخ خواهد کرد.
رازهای طعمدهندههای کلیدی
برای بهرهمندی کامل از عطر و طعم لیمو عمانی و جلوگیری از تلخی ناخواسته، حتما پیش از افزودن، آنها را با چنگال یا نوک چاقو سوراخ کنید. در انتهای پخت هم میتوانید لیمو عمانیها را خارج کرده و دور بریزید و یا آنها را با پشت قاشق کمی له کرده و دوباره به خورشت بازگردانید تا طعم قویتری آزاد کنند.
استفاده از گوجه فرنگیهای رسیده و آبدار، چه به صورت پوره شده (با دستگاه یا رنده) و چه به صورت رنده شده، رنگ و طعم طبیعی و دلپذیری به خورشت میبخشد. رب گوجه فرنگی نیز برای غلظت و عمق بخشیدن به رنگ خورشت، ضروری است. حتما رب گوجه را در ابتدای کار با پیاز و گوشت تفت دهید تا بوی خامی آن از بین رفته و رنگ باز کند.
علاوه بر نمک، فلفل سیاه و زردچوبه که پایههای اصلی طعمدهی هستند، کمی پودر گشنیز خشک یا حتی نوک قاشق چایخوری سماق در انتهای پخت هم میتواند پیچیدگی و جذابیت طعمی خورشت شما را دوچندان کند.
رسیدن به غلظت و لعاب ایدهآل
بهطور کلی خورشتهای ایرانی، با پخت طولانی و آرام روی حرارت ملایم، جاافتادهتر، غلیظتر و خوشطعمتر میشوند. اما در صورتی که پس از طی مراحل پخت، خورشت به غلظت دلخواه نرسیده است، میتوانید یک قاشق غذاخوری آرد را در مقدار کمی آب سرد یا آب گوشت حل کرده و به آرامی به خورشت اضافه کنید. هم بزنید و اجازه دهید چند دقیقه بجوشد تا غلیظ شود.
تهیه خورشت بامیه گیاهی
برای تهیه این نسخه، تمام مراحل مشابه با طرز تهیه خورشت بامیه با سبزی است و فقط باید گوشت را از مواد اولیه حذف کنید. سپس باقی مراحل را انجام داده و در اواخر پخت، به جای گوشت از قارچهای ورقه شده یا حتی سیبزمینی استفاده کنید. همچنین میتوانید از عصاره سبزیجات گیاهی برای طعمدهی به مایع خورشت و لعاب بیشتر آن استفاده کنید.
تهیه خورشت بامیه با سبزی و بادمجان
افزودن بادمجان سرخ شده یا کبابی به خورشت بامیه، یک ترکیب طعمی جدید و جذاب ایجاد میکند. بادمجانها را پس از سرخ کردن روی دستمال کاغذی یا پد جذب روغن قرار دهید تا روغن اضافی آنها گرفته شود و در دقایق پایانی به خورشت اضافه کنید.