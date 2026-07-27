علت خروج کف از ماشین لباسشویی و راههای رفع آن
علت خروج کف از ماشین لباسشویی یکی از مشکلات رایج در استفاده از این دستگاه است که اغلب کاربران را نگران میکند. این مسئله معمولاً از جاپودری، اطراف درب یا زیر دستگاه مشاهده میشود و میتواند ناشی از اشتباهات ساده باشد. در این مقاله به بررسی علت خروج کف از ماشین لباسشویی و راههای رفع آن میپردازیم.
خروج کف از ماشین لباسشویی یکی از مشکلات رایج است که بسیاری از کاربران با آن مواجه میشوند. این مسئله معمولاً از جاپودری، اطراف درب یا حتی زیر دستگاه مشاهده میشود و میتواند نگرانکننده باشد. خوشبختانه، در بیشتر موارد این مشکل جدی نیست و ناشی از اشتباهات ساده در استفاده از دستگاه یا شویندههاست. با این حال، اگر تکرار شود، ممکن است به قطعات حساس مانند برد الکترونیکی، پمپ تخلیه یا سنسور سطح آب (هیدروستات) آسیب بزند و هزینههای تعمیر بالایی ایجاد کند.
در این مقاله، به بررسی اصلیترین دلایل خروج کف زیاد، خطرات آن و راهکارهای پیشگیری و رفع مشکل میپردازیم.
شوینده زیاد باعث سرریز کف از جاپودری میشود
اصلیترین دلایل خروج کف از ماشین لباسشویی
1. استفاده از شوینده نامناسب یا دستی
پودرهای شستشوی دستی برای استفاده در لگن طراحی شدهاند و کف بسیار زیادی تولید میکنند. این کف اضافی برای ماشین لباسشویی مناسب نیست و میتواند باعث سرریز شود. همچنین شویندههای تقلبی، تاریخگذشته یا بیکیفیت کف کنترلنشده ایجاد میکنند.
2. ریختن شوینده بیش از حد
یکی از شایعترین اشتباهات، اضافه کردن پودر یا مایع بیشتر از مقدار لازم است. باور غلط "هرچه شوینده بیشتر، شستشو بهتر" کاملاً اشتباه است. شوینده اضافی نه تنها لباسها را بهتر تمیز نمیکند، بلکه کف زیاد تولید میکند و هدر میرود. برای یک ماشین ۶-۸ کیلویی، حدود ۳۰-۵۰ گرم شوینده (۲-۳ قاشق غذاخوری) کافی است.
3. سختی آب منطقه
آب سخت (با املاح بالا مانند کلسیم و منیزیم) باعث میشود شوینده کامل حل نشود و رسوب کند. این رسوبات کف اضافی ایجاد میکنند و ممکن است در دیگ یا جاپودری باقی بمانند.
4. بارگیری بیش از ظرفیت دیگ
پر کردن بیش از حد ماشین باعث میشود کف در دیگ محبوس شود و راه خروج پیدا نکند، در نتیجه از درب یا جاپودری بیرون میزند.
5. گرفتگی مسیر تخلیه
مسدود شدن شلنگ تخلیه، فیلتر پمپ یا جنت (شلنگ انتقال شوینده از جاپودری به دیگ) مانع خروج درست کف و آب میشود. این مشکل اغلب باعث خروج کف از زیر دستگاه یا جاپودری میگردد.
آب سخت شوینده را کامل حل نمیکند و کف اضافی ایجاد میکند
6. فرسودگی یا پارگی لاستیک دور درب
لاستیک درب اگر خشک، پاره یا فرسوده شود، نمیتواند آب و کف را نگه دارد و نشتی ایجاد میکند.
7. انتخاب برنامه شستشوی نامناسب
دمای پایین آب یا برنامه کوتاه برای لباسهای زیاد باعث حل نشدن کامل شوینده و باقی ماندن کف میشود.
8. فشار بالای آب ورودی یا مشکلات فنی جزئی
فشار زیاد آب میتواند شوینده را ناگهانی از جاپودری بیرون براند. در موارد نادر، خرابی هیدروستات یا استفاده زیاد از نرمکننده هم دخیل است.
9. شوینده خیلی کم (در موارد نادر)
شویندههای مدرن حاوی مواد ضدکف هستند؛ اگر مقدار خیلی کم باشد، این مواد کار نمیکنند و کف بیشتری تولید میشود.
خطرات کف زیاد در ماشین لباسشویی
کف اضافی نه تنها کف خانه را کثیف میکند، بلکه همراه با رطوبت میتواند به مسیرهای هوا، سیمکشی و برد اصلی نفوذ کند. این مسئله خطر اتصالی الکتریکی، خرابی سنسورها یا حتی سوختن برد را افزایش میدهد. همچنین، کف زیاد مانع مالش لباسها به یکدیگر میشود و شستشو را ناکارآمد میکند. ماشینهای مدرن سنسور کف دارند و در صورت تشخیص کف زیاد، آبکشیهای اضافی انجام میدهند که آب و انرژی هدر میدهد.
گرفتگی شلنگ تخلیه باعث خروج کف از زیر دستگاه میشود
راههای رفع فوری مشکل کف زیاد
اگر در حین شستشو کف بیرون زد:
1. دستگاه را متوقف کنید، به حالت تخلیه و آبکشی اضافی (Rinse + Spin) ببرید و ۲-۳ بار تکرار کنید تا کف کامل خارج شود.
2. یک ترفند سریع: کمی نرمکننده پارچه (یک درپوش) در جاپودری بریزید (وقتی ماشین آب میگیرد) تا کف را کاهش دهد. مراقب باشید مستقیم روی لباس نریزید تا لکه نیفتد.
3. پس از تخلیه، یک چرخه شستشوی خالی بدون لباس و شوینده اجرا کنید.
راهکارهای پیشگیری از خروج کف
برای جلوگیری دائمی از این مشکل، نکات زیر را رعایت کنید:
• همیشه از شوینده مخصوص ماشین لباسشویی (کمکف و با علامت HE برای مدلهای جدید) استفاده کنید.
• مقدار شوینده را دقیق رعایت کنید: طبق دستور روی بسته یا از قرص/کپسولهای آماده استفاده نمایید که دوز دقیق دارند.
• جاپودری را هر ۱۰-۱۵ شستشو با آب گرم و برس تمیز کنید.
• دستگاه را هر ۳-۶ ماه با جرمگیر (سرکه سفید یا قرص جرمگیر) تمیز کنید.
• فیلتر پمپ تخلیه و شلنگها را منظم چک و تمیز نمایید.
• لباس را طبق ظرفیت بارگیری کنید و برنامه مناسب (دما و زمان) انتخاب کنید.
• لاستیک دور درب را بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض نمایید.
• اگر آب منطقه سخت است، از فیلتر سختیگیر ورودی آب یا نرمکننده آب استفاده کنید (اما مقدار شوینده را تنظیم نمایید).
• از محصولات ضد رسوب آهک با احتیاط استفاده کنید، زیرا آب را نرمتر میکنند و ممکن است نیاز به شوینده کمتر باشد.