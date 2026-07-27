خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت جنجالی جانی دپ با اسکروج+ فیلم

بازگشت جنجالی جانی دپ با اسکروج+ فیلم
کد خبر : 1819064
لینک کوتاه کپی شد.

جانی دپ پس از چند سال دوری از نقش‌های مهم هالیوودی، با فیلم «اِبنزر» به سینما بازمی‌گردد؛ بازگشتی که پارامونت آن را با جمله «خوب است که برگشتم» در نخستین تریلر فیلم برجسته کرده، اما همزمان بار دیگر بحث درباره گذشته جنجالی این بازیگر و امکان بازگشت کامل او به هالیوود را به میان آورده است.

جانی دپ قرار است با بازی در نقش «اِبنزر اسکروج»، شخصیت بداخلاق و مشهور داستان «سرود کریسمس» چارلز دیکنز، بار دیگر در یک پروژه مهم هالیوودی روی پرده سینما ظاهر شود؛ فیلمی که به کارگردانی تی وست، برداشتی تاریک و متفاوت از داستان کلاسیک دیکنز ارائه می‌کند.

پارامونت پیکچرز به تازگی نخستین تریلر «اِبنزر» را منتشر کرده است؛ فیلمی که نخستین نقش مهم دپ در یک محصول بزرگ هالیوودی پس از پرونده حقوقی پرسروصدای او و امبر هرد، همسر سابقش، محسوب می‌شود.

«اِبنزر» علاوه بر جانی دپ، بازیگرانی چون آندریا رایزبرو، ترامل تیلمن، ایان مک‌کلن، روپرت گرینت و دیزی ریدلی را نیز در ترکیب خود دارد و قرار است ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ در سینماها اکران شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل