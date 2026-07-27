بازگشت جنجالی جانی دپ با اسکروج+ فیلم
جانی دپ پس از چند سال دوری از نقشهای مهم هالیوودی، با فیلم «اِبنزر» به سینما بازمیگردد؛ بازگشتی که پارامونت آن را با جمله «خوب است که برگشتم» در نخستین تریلر فیلم برجسته کرده، اما همزمان بار دیگر بحث درباره گذشته جنجالی این بازیگر و امکان بازگشت کامل او به هالیوود را به میان آورده است.
جانی دپ قرار است با بازی در نقش «اِبنزر اسکروج»، شخصیت بداخلاق و مشهور داستان «سرود کریسمس» چارلز دیکنز، بار دیگر در یک پروژه مهم هالیوودی روی پرده سینما ظاهر شود؛ فیلمی که به کارگردانی تی وست، برداشتی تاریک و متفاوت از داستان کلاسیک دیکنز ارائه میکند.
پارامونت پیکچرز به تازگی نخستین تریلر «اِبنزر» را منتشر کرده است؛ فیلمی که نخستین نقش مهم دپ در یک محصول بزرگ هالیوودی پس از پرونده حقوقی پرسروصدای او و امبر هرد، همسر سابقش، محسوب میشود.
«اِبنزر» علاوه بر جانی دپ، بازیگرانی چون آندریا رایزبرو، ترامل تیلمن، ایان مککلن، روپرت گرینت و دیزی ریدلی را نیز در ترکیب خود دارد و قرار است ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ در سینماها اکران شود.