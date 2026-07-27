جنگنده شخصی مدیر ناسا + عکس

جنگنده‌ای که ایزاکمن هدایت آن را بر عهده داشت، در سال ۱۹۸۹ در اتحاد جماهیر شوروی تولید شد و پیش از خروج از خدمت نظامی، در نیروی هوایی اوکراین فعالیت می‌کرد. این پرنده پس از غیرنظامی‌سازی و حذف تجهیزات تسلیحاتی و راداری، توسط پل الن (Paul Allen)، هم‌بنیان‌گذار فقید مایکروسافت و از کلکسیونرهای سرشناس هواپیماهای قدیمی خرید و نگهداری شد.

پس از درگذشت پل الن، ایزاکمن این جنگنده نایاب را که تنها حدود ۵۷۰ ساعت پرواز داشت و یکی از سالم‌ترین نمونه‌های فعال میگ-۲۹ در جهان به شمار می‌رفت، خریداری کرد. این هواپیما اکنون سریع‌ترین جنگنده کلاسیک (Warbird) در مالکیت خصوصی در سراسر جهان است.

ترکیب یک فضانورد و جنگنده نسل چهارم

برخلاف تصور اولیه، این میگ-۲۹ تنها یک ابزار تفریحی نیست. ایزاکمن که فرماندهی نخستین پرواز کاملاً غیرنظامی به مدار زمین (Inspiration4) و پروژه فضایی Polaris Dawn را در کارنامه دارد، این جنگنده را به عنوان بخشی از ناوگان اسکادران روح (Ghost Squadron) برای آموزش فضانوردان به کار می‌گیرد.

تمرین با جت‌های supersonic (فوق‌صوت) با مانورپذیری بالا به فضانوردان اجازه می‌دهد شرایط تصمیم‌گیری در محیط‌های پرفشار با شتاب G بالا را تجربه کنند. برخلاف شبیه‌سازهای کامپیوتری، پرواز واقعی در چنین جنگنده‌هایی نیازمند مدیریت ریسک لحظه‌ای است چرا که هیچ کلید بازنشانی (Reset) در آسمان وجود ندارد.

مرز میان مانورهای هوایی و محدودیت‌های عملیاتی

اگرچه میگ-۲۹ با موتورهای دوگانه RD-33 و طراحی آیرودینامیک خود توانایی دستیابی به سرعت‌های بالاتر از ۲ ماخ را دارد، اما نمونه‌های در اختیار غیرنظامیان با محدودیت‌های فنی و قانونی زیر روبه‌رو هستند.