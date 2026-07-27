با این غذاها آب بدنتان را تامین کنید

شاید احساس تشنگی نکنید (که با افزایش سن رایج است)، نگران دفعات مکرر رفتن به دستشویی باشید، یا فراموش کنید که هر ساعت چند جرعه آب بنوشید. دلیلش هر چه که باشد، نگران نباشید: می‌توانید بخشی از این تفاوت را با غذا جبران کنید.

مایعات موجود در غذاها

بیشتر غذاها حداقل حاوی کمی آب هستند، حتی گردو (حدود ۳ درصد)، نان شیرینی حلقوی گندم کامل (حدود ۳۸ درصد)‌ و فیله ماهی سالمون پخته شده (حدود ۶۵ درصد آب).

اما میوه‌ها و سبزی‌ها از لحاظ دارا بودن آب در راس فهرست قرار می‌گیرند برای مثال، کرفس، خیار و کاهوی رومی که حدود ۹۵ درصد آب دارند. سایر میوه‌ها و سبزیجات، مانند انگور سبز، هلو و ذرت، در محدوده ۷۰ تا ۹۰ درصد حاوی آب هستند.

آیا به اندازه کافی مایعات مصرف می‌کنید؟

میزان مایعاتی که باید روزانه از طریق غذا و نوشیدنی مصرف کنید، به اندازه بدن و نیازهای سلامتی شما بستگی دارد. میزان مایعات توصیه شده حدود ۱۱ فنجان (۲۵۰۰ گرم) در روز برای زنان و ۱۵ فنجان (۳۴۰۰ گرم) در روز برای مردان است.

اگر این مقدار زیاد به نظر می‌رسد، به یاد داشته باشید که هر چیزی که می‌نوشید - آب، چای، آبمیوه و شیر و سایر نوشیدنی‌ها در این نوشیدنی‌ها محاسبه می‌شوند.

به علاوه، یک رژیم غذایی متعادل می‌تواند تا دو فنجان مایعات به میزان مصرف روزانه شما اضافه کند. به عنوان مثال، خوردن دو وعده میوه و سه وعده سبزیجات توصیه شده در روز ممکن است حدود ۴۰۰ گرم مایعات فراهم کند.

غذاهای آبدار

اگر تامین مایعات بدنی برای شما چالش برانگیز است، افزایش میزان غذاهای آبکی یا آبداری که می‌خورید را در نظر بگیرید.

خوردن اسموتی برای صبحانه از یک یا دو میوه و شیر گیاهی یا لبنی (یا آب)

خوردن میان وعده با سبزیجات خام، انگور، یک پرتقال یا یک برش هندوانه

خوردن یک سالاد بزرگ برای ناهار با طیف گسترده‌ای از سبزیجات رنگارنگ

خوردن سوپ برای شام

اضافه کردن مقادیر کمی از غذاهای غنی از آب به هر وعده غذایی، مانند یک مشت توت به غلات آماده، یک فنجان سبزیجات پخته شده به شام، یا افزودن ماست کم‌چربی

آب را فراموش نکنید

در هر حال هر قدر هم غذای غنی از آب مصرف کنید، باز هم نوشیدن مایعات کافی برای تامین آب بدن ضروری است و نوشیدن آب بهترین انتخاب است زیرا هیچ افزودنی ندارد و به سرعت جذب می‌شود. بنابراین در هر وعده غذایی مقداری آب بنوشید.

برای تنوع می‌توانید سبزیجات تازه مانند نعناع یا ریحان یا یک برش خیار یا میوه یا یخ به آب اضافه کنید با افزودن اندکی شربت سکنجبین آب را طعم دار کنید.