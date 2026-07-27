پشت پرده بازار تخم مرغ شانسی/ بلاگرهایی که شما را به خرید شانسی ها تشویق می کنند

از خوش‌شانسیِ تخم‌مرغ‌های شانسی‌ست که این روزها با هشتگ‌هایی مانند آنباکسینگ بزرگ‌ترین تخم‌مرغ شانسی بازار، تخم‌مرغ‌های شانسی دو زرده و شماری دیگر از هشتگ‌ها، بازارشان داغ شده ‌است. بازاری که در آن شانس‌های ساخت ایران و برند را از ۱۰۰ هزار تومان تا چند میلیون تومان می‌فروشند و مشتریان نیز در آن دست به نقدند.

این بازار پر رونق چند روزی است که بعد از بازنشر شدن ویدئو گریه یک کودک از محتویات تخم مرغ شانسی چند میلیونی، با رگبار انتقاد کاربران توئیتری رو به رو شد و بسیاری از پشت پرده اعتیاد به این شانسی‌ها و دلیل خالی فروشی‌ تولیدکنندگان نوشتند. این گفتگوها بهانه‌ای برای بررسی دنیای پرزرق و برق اسباب‌بازی‌های شانسی شد.

تخم مرغ شانسی وارداتی

محتوای یکی دیگر از فیلم‌های پربازدید که آن نیز محل بحث موافقان و مخالفان شده، چنین است؛ فروشنده تنقلات خارجی‌فروش کوچه مروی بازار بزرگ پایتخت ۲ جعبه شانس روی پیشخوان مغازه گذاشته و می‌گوید: «بریم که یه آنباکسینگ شانسیِ‌۱۰۰ هزارتومنی و ۳ میلیون تومنی داشته باشیم...حدس می‌زنید توشون چی باشه؟ هر کی درست حدس بزنه، جایزش یه تخم‌مرغ شانسی غول‌پیکره...». بیش از ۵۰۰ نظر برای آن ثبت شده: «آخه کی ۳ میلیون میده به پلاستیک؟»، «حاجی از پشت کدوم کوه، کامنت می‌ذاری؛ ‌ پلاستیک چیه؟ کار، وارداتیه»، ‌«وارداتیش هم مفت گرونه»، «عجب سوپرایزایی توش داشت. زمان ما توی تخم‌مرغ شانسی یا بادکنک بود یا کاکائوی تاریخ گذشته»، «خب که چی؟ توی این وضعیت چرا انقدر پول بالای چیزی می‌دید که پوچه» و «تا یه قیمتی و با یه کیفیتی می‌تونی بگی که اسباب‌بازی و سرگرمیه. ولی خداییش از یه جایی به بعد حتی مصرف‌گرایی هم نیست». فروشنده کوچه مروی حتی از ترخیص بار تخم‌مرغ‌های شانسی نیز ویدئو گذاشته و در توضیحاتش نوشته: «تخم‌مرغ شانسی، بهترین حالتِ سوپرایز شدنه.»‌

شانسی‌های ۱۰ میلیون تومانی

داستان تخم‌مرغ‌های شانسی، زوایه دیگری نیز برای روایت دارد؛ صاحبان و کارگران کارگاه‌های تولید ملزومات تخم‌مرغ شانسی و طیف گوناگون مشتریان. محمد داغستانی، انباردار یکی از کارگاه‌های تولید پوکه تخم‌مرغ شانسی در حومه جنوب شرقی پایتخت است که بسیاری از فعالان صنعت اسباب‌بازی و دوستداران اسباب‌بازی‌های شانسی او را با ویدئوهای انبار شانسی‌ها می‌شناسند. محمد به همشهری می‌گوید: «از همون اولِ اول، تخم‌مرغ شانسی وسط زندگیم بود؛ بچگیم باهاشون بازی می‌کردم. الان باهاشون کار می‌کنم.» شهروز امانی، سرکارگر همان کارگاه و یکی از کارکترهای ثابت ویدئوهای انبار شانسی، با شوخی به گفتگو وارد می‌شود: «خودشم از تخم‌مرغ شانسی درآوردیم...» آنها به شانسِ تخم‌مرغ شانسی برای تولیدکنندگان و هیجان تمام‌ناشدنی آن برای خریداران اعتقادی قرص و محکم دارند. محمد در این‌باره توضیح می‌دهد: «راستش کم پیش اومده بازار تخم‌مرغ شانسی از رونق بیفته. همیشه واسشون مشتری بوده و هست. حتی واسه بی‌کیفیت‌ترین‌شون که با مواد ناخالص بازیافتی ساخته می‌شن و حتی در دورترین روستاها...برای همینه مدام تو ویدئوها می‌گم با سرمایه کم می‌تونی سود زیاد به جیب بزنی.» باز هم ادامه می‌دهد: «توی ایران از بین اسباب بازی‌های شانسی که بهش تویز سوپرایز میگن، بخت با تخم‌مرغ شانسی یار بوده که هنوز بیشترین فروش رو داره؛ اونم با وجود کلی شانسی‌های لوکس.» شهروز هم اضافه می‌کند: «به نظرم قیمت ارزون، مهمترین دلیل فروش زیاد تخم‌مرغ شانسیای قدیمیه. ۱۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومن کجا، یک تا ۱۰ میلیون تومن کجا!؟»

اقبال بلند تخم‌مرغ‌های شانسی از آب گذشته

لوکیشن همه ویدئوهای محمد و شهروز، انبار کارگاه‌ تولیدی است. فضایی در حدود ۳۰۰ متر با قفسه‌هایی انباشته از انواع اسباب‌بازی‌های شانسی. محمد بیشتر توضیح می‌دهد: «دست‌کم روزی هزار و ۵٠٠ تخم‌مرغ شانسی از انبار، بار بازار می‌زنیم. بیشترین بار می‌ره برای شهرستانا. تقاضای تهران، ‌ کمتر شده چون خیلیا تخم‌مرغای شانسی وارداتی رو ترجیح می‌دن.» برای گواه ادعایش، هم به فاکتورهای خرید و ارسال کارگاه اشاره می‌کند: «گیلان، قزوین، همدان، کرمانشاه، ایلام و ...» و هم به جا باز کردن اسباب‌بازی‌های شانسی، میان بارهای لنجی و تجاری دریایی در بنادر جنوبی (درگهان و قشم).

از تعداد لایک‌های میلیونی ۲ ویدئوی اخیر که به اشتراک گذاشته‌اند، رضایت دارند؛ یک، ویدئوی کارگران تخم‌مرغ شانسی و دو، آنباکسینگ چند ثانیه بعد از تولید. در ویدئوی اول، چند کارگر زن و مرد پای دستگاه‌های تزریق مواد پلاستیکی و قالب‌گیری و مونتاژ ایستاده‌اند. هاشم، یکی از کارگران، جایی در ویدئو می‌گوید: «گرون بودن تخم‌مرغ شانسی از این مرحله شروع می‌شه. اینکه کدوم نوع پلاستیک رو برای تولید پوکه و ملزوماتش انتخاب کنی؛ ‌ پلی‌اتین، پلی‌پروپلین و یا پلاستیکای بازیافتی. مرحله بعدش هم ارزش مالی محتویات داخل شه.» زینت، کارگر قسمت مونتاژ است. پوکه تخم‌مرغ شانسی (سایز کوچک و متوسط) و پوکه تخم دایناسور (سایز بزرگ و خیلی‌بزرگ) را از اسباب‌بازی‌های ریز داخل سبد که کنارش است، پُر می‌کند. به شانس، باور داشته باشد یا نه، رو به دوربین می‌گوید: «شانس شما رو من انتخاب می‌کنم.» در ویدئوی دوم، محمد و شهروز، تخم‌مرغ‌های شانسی‌ای را که از قسمت بسته‌بندی حرارتی کارگاه برداشته‌اند با آب و تاب فراوان، آنباکسینگ می‌کنند.

کلکسیون شانسی‌بازها

نازیلا، کاربر یکی از شبکه‌های مجازی، نخستین نظر را برای ویدئوی پربازدید هشتگ تخم‌مرغ شانسی، ثبت کرد: «۶ میلیون دادی چیزی رو خریدی که یک میلیون هم نمی‌ارزه! اصلا ببین خوراکیاش تاییدیه بهداشت داره! چقدر عجیبید!» پشت‌بندش، نظر آریان ثبت شده: «روانشناسی خوندم و می‌تونم بهتون بگم چرا بعضیا عاشق تخم‌مرغ شانسی‌ان؛ چون مغزشون، جایزه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی رو بیشتر از جایزه‌های برنامه‌ریزی‌شده دوست داره. و یا چون به بازی احتمالات علاقه‌مندن.» در بین نظرات، نظر حمیدرضا هم دیده می‌شود: «آنباکسینگ تخم‌مرغ شانسی، خودش به ژانر تازه‌ای از سرگرمی تبدیل شده».

برخلاف نظر آنها، نظر ترنم، ‌ کاربر دیگر است که ویدئو را حسابی پسندیده: «می‌فهممت؛ ‌ من ترنم هستم یک معتاد به تخم‌مرغ شانسی. به پیچ تخم‌مرغ‌های شانسی نوستالژی منم سر بزنید...». مشابه علاقه و فعالیت ترنم، بازار خرید و فروش آنلاین مجموعه محتویات تخم‌مرغ‌های شانسیِ قدیمی‌ست: «فروش کلکسیون ۱۰۰ تایی تخم‌مرغ‌های شانسی دهه شصتی...قیمت توافقی»، «خریدار فیگورهای مرغوب تخم‌مرغ‌های شانسی بِرند هستم» و «فروش عمده تخم‌مرغ‌های شانسی با پوکه شخصیت‌های انیمیشنی کلاسیک و برتر».