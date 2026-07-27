قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۵ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۵ مرداد
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,865,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
2,125,000
|
درهم امارات
|
509,770
|
پوند انگلیس
|
2,483,100
|
لیر ترکیه
|
39,400
|
فرانک سوئیس
|
2,279,100
|
یوان چین
|
275,200
|
ین ژاپن
|1,165,070
|
وون کره جنوبی
|
1,307
|
دلار کانادا
|
1,326,000
|
دلار استرالیا
|
1,299,600
|
دلار نیوزیلند
|
1,076,400
|
دلار سنگاپور
|
1,445,100
|
روپیه هند
|
19,290
|
روپیه پاکستان
|
6,711
|
دینار عراق
|
1,425
|
پوند سوریه
|
15,341
|
افغانی
|
28,690
|
کرون دانمارک
|
283,800
|
کرون سوئد
|
191,900
|
کرون نروژ
|
194,700
|
ریال عربستان
|
497,340
|
ریال قطر
|
512,300
|
ریال عمان
|
4,851,600
|
دینار کویت
|
6,028,500
|
دینار بحرین
|
4,942,000
|
رینگیت مالزی
|
456,100
|
بات تایلند
|
55,200
|
دلار هنگ کنگ
|
237,800
|
روبل روسیه
|
23,870
|
منات آذربایجان
|
1,095,900
|
درام ارمنستان
|
5,510
|
لاری گرجستان
|
712,000
|
سوم قرقیزستان
|
21,880
|
سامانی تاجیکستان
|
202,054
|
منات ترکمنستان
|
532,500