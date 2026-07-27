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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1818885
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۵ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۵ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,865,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,125,000

درهم امارات

509,770

پوند انگلیس

2,483,100

لیر ترکیه

39,400

فرانک سوئیس

2,279,100

یوان چین

275,200

ین ژاپن

 1,165,070

وون کره جنوبی

1,307

دلار کانادا

1,326,000

دلار استرالیا

1,299,600

دلار نیوزیلند

1,076,400

دلار سنگاپور

1,445,100

روپیه هند

19,290

روپیه پاکستان

6,711

دینار عراق

1,425

پوند سوریه

15,341

افغانی

28,690

کرون دانمارک

283,800

کرون سوئد

191,900

کرون نروژ

194,700

ریال عربستان

497,340

ریال قطر

512,300

ریال عمان

4,851,600

دینار کویت

6,028,500

دینار بحرین

4,942,000

رینگیت مالزی

456,100

بات تایلند

55,200

دلار هنگ کنگ

237,800

روبل روسیه

23,870

منات آذربایجان

1,095,900

درام ارمنستان

5,510

لاری گرجستان

712,000

سوم قرقیزستان

21,880

سامانی تاجیکستان

202,054

منات ترکمنستان

532,500
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