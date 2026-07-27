قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۵ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
182,185,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
179,756,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
242,899,000
|
طلای دست دوم
|
179,746,900
|
آبشده کمتر از کیلو
|
790,150,000
|
مثقال طلا
|
789,240,000
|انس طلا
|
4,098.28
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,840,000,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,778,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
944,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
267,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,770,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|890,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
35,750,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
18,000,000
|
حباب نیم سکه
|
45,650,000
|
حباب ربع سکه
|
80,300,000
|
حباب سکه گرمی
|
41,260,000