ادبیات عجیب و توهینآمیز مجری شبکه دو نسبت به هیات مذاکرهکننده+ فیلم
محسن آزادی، مجری شبکه دو سیما، در آنتن زنده نسبت به هیات مذاکره کننده کشورمان اظهار کرد: «با اصرار به دنبال مذاکره رفتید و وعده گندم ری گرفتید!»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رهبر انقلاب در روزهای اخیر بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از اختلافافکنی تأکید کردهاند. همچنین صداوسیما پس از انتقادها نسبت به رویکردهای خود، با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود که در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت میکند. با این حال، تکرار چنین ادبیاتی از سوی مجریان رسانه ملی، نشان میدهد «وحدت ملی» صرفاً بهانه ای برای پیشبرد اهداف سیاسی متولیان این سازمان شده است.