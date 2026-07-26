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سایر رسانه‌ها ۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸:۰۴

ادبیات عجیب و توهین‌آمیز مجری شبکه دو نسبت به هیات مذاکره‌کننده+ فیلم

محسن آزادی، مجری شبکه دو سیما، در آنتن زنده نسبت به هیات مذاکره کننده کشورمان اظهار کرد: «با اصرار به دنبال مذاکره رفتید و وعده گندم ری گرفتید!»