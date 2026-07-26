مجری اینترنشنال: آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران از قربانیان حوادث دی 1404 صحت دارد
هفت ماه پس از حوادث تلخ دیماه ۱۴۰۴، یکی از چهرههای ضدایرانی شبکه صهیونیستی اینترنشنال، روایتی را مطرح کرده که با ادعاهای پرحجم و جنجالی این شبکه در روزهای وقوع حوادث تفاوتی آشکار دارد.
روزنامه جوان نوشت: مراد ویسی، چهره وطنفروش که از تریبون اینترنشنال بارها امریکا و رژیم صهیونیستی را به حمله به ملت ایران ترغیب کرد، اخیراً در یک برنامه زنده یوتیوبی، آمار کشتهشدگان را همان حدود ۳۲۰۰ نفر عنوان کرد؛ رقمی که با آمار رسمی اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد.
این اذعان و اعتراف در حالی بیان میشود که اینترنشنال در جریان حوادث دیماه، با انتشار روایتهایی مبتنی بر کشته شدن ۱۲ هزار نفر، سپس بیش از ۳۰ هزار نفر و در ادامه ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر، تلاش میکرد تصویری از یک «قتلعام گسترده» ارائه دهد و حتی احتمال افزایش این آمار را نیز مطرح میکرد.
اکنون، اظهارات این عنصر هتاک و ضدایرانی را میتوان چرخشی معنادار نسبت به همان روایتهای گذشته دانست؛ روایتی که دستکم در بخش مربوط به تعداد کشتهشدگان، با ادعاهای چند دههزار نفری پیشین این بهاصطلاح رسانه سازگار نیست. این تغییر، پرسشهای جدی درباره اعتبار آمارها و روایتهایی ایجاد میکند که اینترنشنال در روزهای بحران منتشر میکرد.
بسیاری از منتقدان معتقدند انتشار چنین آمارهایی صرفاً یک خطای خبری نبود، بلکه بخشی از یک عملیات روانی و رسانهای جبهه استکبار برای القای وقوع یک فاجعه انسانی، با هدف افزایش فشار و اجماع بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران و تأثیرگذاری بر فضای داخلی کشور از طریق تشدید ناآرامیها و دامن زدن به اغتشاشات خیابانی بود. از این منظر، اظهارات اخیر ویسی، پس از گذشت هفت ماه، بیش از آنکه یک اصلاح آماری تلقی شود، اعترافی دیرهنگام به فروپاشی روایتی است که خود این شبکه به عنوان بازوی عملیات روانی و رسانهای رژیم صهیونیستی در شکلگیری و ترویج آن نقش محوری داشته است.