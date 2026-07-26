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قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1818454
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۴ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۴ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,897,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,161,900

درهم امارات

521,570

پوند انگلیس

2,518,100

لیر ترکیه

39,100

فرانک سوئیس

2,248,600

یوان چین

280,000

ین ژاپن

 1,165,070

وون کره جنوبی

1,327

دلار کانادا

1,346,900

دلار استرالیا

1,322,100

دلار نیوزیلند

1,095,000

دلار سنگاپور

1,467,000

روپیه هند

19,620

روپیه پاکستان

6,827

دینار عراق

1,400

پوند سوریه

15,607

افغانی

28,190

کرون دانمارک

288,700

کرون سوئد

195,200

کرون نروژ

198,000

ریال عربستان

505,960

ریال قطر

521,200

ریال عمان

4,920,900

دینار کویت

6,113,500

دینار بحرین

5,028,300

رینگیت مالزی

464,000

بات تایلند

56,150

دلار هنگ کنگ

241,900

روبل روسیه

24,280

منات آذربایجان

1,114,900

درام ارمنستان

5,200

لاری گرجستان

724,400

سوم قرقیزستان

22,260

سامانی تاجیکستان

205,554

منات ترکمنستان

542,100
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