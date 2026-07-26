قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۴ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۴ مرداد
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,897,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
2,161,900
|
درهم امارات
|
521,570
|
پوند انگلیس
|
2,518,100
|
لیر ترکیه
|
39,100
|
فرانک سوئیس
|
2,248,600
|
یوان چین
|
280,000
|
ین ژاپن
|1,165,070
|
وون کره جنوبی
|
1,327
|
دلار کانادا
|
1,346,900
|
دلار استرالیا
|
1,322,100
|
دلار نیوزیلند
|
1,095,000
|
دلار سنگاپور
|
1,467,000
|
روپیه هند
|
19,620
|
روپیه پاکستان
|
6,827
|
دینار عراق
|
1,400
|
پوند سوریه
|
15,607
|
افغانی
|
28,190
|
کرون دانمارک
|
288,700
|
کرون سوئد
|
195,200
|
کرون نروژ
|
198,000
|
ریال عربستان
|
505,960
|
ریال قطر
|
521,200
|
ریال عمان
|
4,920,900
|
دینار کویت
|
6,113,500
|
دینار بحرین
|
5,028,300
|
رینگیت مالزی
|
464,000
|
بات تایلند
|
56,150
|
دلار هنگ کنگ
|
241,900
|
روبل روسیه
|
24,280
|
منات آذربایجان
|
1,114,900
|
درام ارمنستان
|
5,200
|
لاری گرجستان
|
724,400
|
سوم قرقیزستان
|
22,260
|
سامانی تاجیکستان
|
205,554
|
منات ترکمنستان
|
542,100