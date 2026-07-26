قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۴ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
178,861,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
176,476,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
238,479,000
|
طلای دست دوم
|
176,476,090
|
آبشده کمتر از کیلو
|
775,790,000
|
مثقال طلا
|
774,790,000
|انس طلا
|
4,052.85
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,809,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,766,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
934,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
523,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
262,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,760,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|880,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
34,730,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
10,920,000
|
حباب نیم سکه
|
35,250,000
|
حباب ربع سکه
|
77,600,000
|
حباب سکه گرمی
|
47,470,000