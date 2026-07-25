شایعه عجیب؛ لیونل مسی برزیلی است؟
یک مورخ ایتالیایی مدعی شده که فوقستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین ریشهای برزیلی دارد.
لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین در سال ۱۹۸۷ در شهر روساریوی آرژانتین متولد شد و در ادامه تبدیل به یکی از بهترین فوتبالیستها تاریخ این کشور و جهان فوتبال شد، اما حالا ادعایی جدید مطرح شده که او ریشهای برزیلی دارد. طبق تحقیقات سه ساله «فیورنتزو سانتینی» مورخ ایتالیایی که توسط رسانه برزیلی «ge» منتشر شده، او ادعا کرده که لیونل مسی دارای ریشه برزیلی است.
این نویسنده، روزنامهنگار و جامعهشناس ایتالیایی که مدتهاست به تحقیق درباره پدیده مهاجرت ایتالیاییها در قرون گذشته مشغول است، مدعی شده که جد پدربزرگ مسی در سال ۱۸۹۹ از ایتالیا به برزیل نقل مکان کرده و سپس خانواده به روساریوی آرژانتین نقل مکان کردهاند. در طول زندگی در برزیل، نام خانوادگی و برخی از نامهای کوچک خانواده تغییر کرده است.
طبق تحقیقات فیورنتزو سانتینی؛ هیچ سابقهای از اقامت خانواده مسی در برزیل پس از نقل مکان به آرژانتین وجود ندارد.
لیونل مسی ۳۹ ساله که در جام جهانی ۲۰۲۶ با آرژانتین به عنوان نایبقهرمانی رسید، گفته میشود این احتمالاً آخرین حضورش در تیم ملی کشورش بود. او تاکنون در ۲۰۷ بازی برای آلبیسلسته به میدان رفته و آمار ۱۲۵ گلزده را از خود برجای گذاشته است.
فوقستاره پیشین بارسلونا، با تیم ملی فوتبال آرژانتین فاتح جام جهانی ۲۰۲۲، کوپا آمریکا در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ و فینالیسیما ۲۰۲۲ شده است.