ببینید؛ راز موهای بلند کوکوریا + فیلم
مارک کوکوریا، ستاره تیم ملی اسپانیا درباره بلند بودن موهایش توضیح داد: من یک پسر اوتسیمی دارم و او فقط اینگونه من را در بازی تشخیص میدهد.
مارک کوکوریا موهای بلندش را فقط به خاطر استایلش نگه نداشته است. پسر بزرگ او، «ماتئو»، مبتلا به اوتیسم است و در تشخیص چهرهها مشکل دارد.
کوکوریا میگوید موهای بلندش کمک میکند پسرش هنگام تماشای مسابقه بتواند او را راحتتر بین ۲۲ بازیکن پیدا کند. به همین دلیل هم قصد ندارد موهایش را کوتاه کند؛ چون برای پسرش فقط یک مدل مو نیست، بلکه نشانهای است که باعث میشود پدرش را گم نکند.
مارک کوکوریا مدافع تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید، در مستند «ازدواج با بازی» شبکه آمازون پرایم، راز موهای بلند خود را فاش کرد. او گفت که این کار را به خاطر پسر چهار سالهاش، متئو که مبتلا به اوتیسم است، انجام داده است.
در سه سالگی تشخیص داده شد که متئو اوتیسم دارد. کلودیا رودریگز همسر کوکوریا نیز درباره پیدا کردن مدرسه مناسب برای او صحبت کرد و گفت: هر روز صبح متئو را به مدرسه میبردیم و هر روز بعدازظهر او را در حالی که گریه میکرد، برمیگرداندیم.