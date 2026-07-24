ببینید؛ راز موهای بلند کوکوریا + فیلم

مارک کوکوریا موهای بلندش را فقط به خاطر استایلش نگه نداشته است. پسر بزرگ او، «ماتئو»، مبتلا به اوتیسم است و در تشخیص چهره‌ها مشکل دارد.

کوکوریا می‌گوید موهای بلندش کمک میکند پسرش هنگام تماشای مسابقه بتواند او را راحت‌تر بین ۲۲ بازیکن پیدا کند. به همین دلیل هم قصد ندارد موهایش را کوتاه کند؛ چون برای پسرش فقط یک مدل مو نیست، بلکه نشانه‌ای است که باعث می‌شود پدرش را گم نکند.

مارک کوکوریا مدافع تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید، در مستند «ازدواج با بازی» شبکه آمازون پرایم، راز موهای بلند خود را فاش کرد. او گفت که این کار را به خاطر پسر چهار ساله‌اش، متئو که مبتلا به اوتیسم است، انجام داده است.

کوکوریا در این مستند گفت: من یک پسر مبتلا به اوتیسم دارم. آرزو می‌کنم کاش هیچ پولی نداشتم اما پسرم سالم بود. من موهایم را بلند می‌کنم چون او این را دوست دارد و همچنین تا بتواند مرا بشناسد و در تلویزیون تشخیص دهد. اینکه می‌بینی که پسرت در رنج است و نمی‌دانی چگونه به او کمک کنی سخت است.

در سه سالگی تشخیص داده شد که متئو اوتیسم دارد. کلودیا رودریگز همسر کوکوریا نیز درباره پیدا کردن مدرسه مناسب برای او صحبت کرد و گفت: هر روز صبح متئو را به مدرسه می‌بردیم و هر روز بعدازظهر او را در حالی که گریه می‌کرد، برمی‌گرداندیم.