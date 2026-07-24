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راکونی که به خاطر گرد بودنش محبوب شد/ آینده جیموتی در حیات وحش چطور خواهد بود؟

راکونی که به خاطر گرد بودنش محبوب شد/ آینده جیموتی در حیات وحش چطور خواهد بود؟
کد خبر : 1817766
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راکونی به نام «جیموتی» در سیاتل به واسطه ظاهر گرد و بدون گردنش به یکی از جدیدترین ترندها و محبوب‌ترین حیوان شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. کارشناسان علت ظاهر خاص این راکون را ابتلا به یک عارضه نادر ژنتیکی به نام «سندروم ستون فقرات کوتاه» می‌دانند که با وجود چالش‌های فراوان، مانع از زندگی طبیعی او در دنیای وحش نشده است.

همه چیز از زمانی آغاز شد که یکی از شهروندان سیاتل، ویدیویی از این راکون متفاوت در نزدیکی فروشگاهی در محله بالارد ضبط و منتشر کرد. او در ابتدا تصور می‌کرد گربه‌ای را زیر خودرو دیده است، اما پس از نزدیک شدن متوجه خصوصیات ظاهری یک راکون شد و اسم «جیموتی» را روی آن گذاشت.

این ویدیو به سرعت میلیون‌ها بازدید کسب کرد و موجی از علاقه کاربران، ساخت میم‌های اینترنتی، هنرهای دستی و حتی طرح‌های تاتو را به همراه داشت. کاربران فضای مجازی ظاهر عجیب این راکون را به موجودات افسانه‌ای تشبیه کرده‌اند و واکنش‌های بسیار گرمی به آن نشان داده‌اند.

بر اساس گفته‌های جولین دی. اوری، بوم‌شناس دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، علت ظاهر گرد جیموتی ابتلا به «سندروم ستون فقرات کوتاه» است. این بیماری یک عارضه ژنتیکی نادر است که بر اثر وجود ژن‌های مغلوب از سوی هر دو والدین ایجاد می‌شود و به همین دلیل بروز آن در طبیعت بسیار ناچیز است.

در این سندرم، مهره‌های ستون فقرات جانور در دوران رشد به درستی شکل نگرفته و به صورت فشرده، کوتاه یا متصل به هم باقی می‌مانند که این امر منجر به حذف ظاهری بخش گردن در حیوان می‌شود.

به طور معمول جانورانی که با این نقایص به دنیا می‌آیند با چالش‌های حرکتی و حیاتی سنگینی در طبیعت روبرو شده و شانس بقای پایینی دارند، به همین دلیل مشاهده چنین مواردی در میان حیوانات وحشی فوق‌العاده نادر است.

اما جیموتی به شکل شگفت‌انگیزی توانسته مرحله رشد را پشت سر بگذارد و بدون نیاز به کمک انسان، به خوبی در محیط زیست شهری به زندگی طبیعی خود ادامه دهد. کارشناسان محیط زیست از مردم و علاقه‌مندان خواسته‌اند که از نزدیک شدن یا دستکاری زندگی این راکون خودداری کنند تا روند طبیعی زندگی او مختل نشود.

محبوبیت جیموتی به حدی رسیده است که مقامات شهری سیاتل نیز به آن واکنش نشان داده‌اند. الکسیس مرسدس رینک، عضو شورای شهر سیاتل، برنامه‌ای برای اعطای یک بیانیه رسمی به افتخار این راکون و برگزاری مسابقه هنری جامعه شهری در تاریخ ۲۶ ژوئیه تدارک دیده است. یابنده جیموتی امیدوار است توجه به این راکون دوست‌داشتنی، موجب تزریق شادی به جامعه شده و مردم را به مشاهده و مراقبت بیشتر از حیات وحش در محله‌های زندگی خود تشویق کند.

منبع خبر آنلاین
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