گوشی‌های هوشمند معمولاً حداقل یک به‌روزرسانی اصلی سیستم‌عامل (مانند ارتقاء از iOS ۱۸ به iOS ۲۶ یا از اندروید ۱۵ به ۱۶) دریافت می‌کنند که اغلب با ویژگی‌های جدید و تغییرات ظاهری همراه است. قبل از انتشار به‌روزرسانی اصلی بعدی، گوشی به‌روزرسانی‌های کوچک‌تری به نام پچ‌های امنیتی دریافت می‌کند که باگ‌ها را برطرف، عملکرد را بهبود و امنیت را افزایش می‌دهند. دقیقاً همین بخش آخر است که حیاتی محسوب می‌شود؛ زیرا گوشی را در برابر کدهای مخربی که به عنوان اکسپلویت (Exploit) شناخته می‌شوند، آسیب‌پذیر می‌کند.

اکسپلویت‌ها کدهای مخربی هستند که از نقاط ضعف موجود در نرم‌افزار سیستم بهره‌برداری می‌کنند. پس از آنکه هکرها با استفاده از این اکسپلویت‌ها به گوشی شما نفوذ کردند، می‌توانند طیف گسترده‌ای از آسیب‌ها را ایجاد کنند، از جمله نصب بدافزار و سرقت اطلاعات شخصی شما.

حتی گوشی‌هایی که هنوز پشتیبانی به‌روزرسانی دریافت می‌کنند نیز ممکن است در معرض اکسپلویت‌ها قرار گیرند (هیچ نرم‌افزاری کامل نیست). اما معمولاً پس از انتشار پچ امنیتی توسط سازنده، این اکسپلویت‌ها بی‌اثر می‌شوند. با این حال، زمانی که به‌روزرسانی‌ها متوقف می‌شوند، این تضمین را از دست می‌دهید.

مثال‌های متعددی از بهره‌برداری هکرها از سیستم‌عامل‌های قدیمی وجود دارد.

اپل (آوریل ۲۰۲۴): اپل هشدار داد که کاربران باید به آخرین نسخه iOS به‌روزرسانی کنند تا خود را در برابر اکسپلویت‌های فعالی به نام Coruna و DarkSword که دستگاه‌های قدیمی از iOS ۱۳ تا ۱۶ را هدف قرار می‌دادند، محافظت کنند. اگر کاربر روی یک لینک مخرب کلیک می‌کرد یا از یک وب‌سایت آلوده بازدید می‌کرد، هکرها می‌توانستند اطلاعات او را بدزدند. در آن زمان، تنها iOS ۱۵ و ۱۶ به‌روزرسانی دریافت کردند (حتی با وجود اینکه اپل پشتیبانی از آنها را متوقف کرده بود) و کاربران iOS ۱۳ و ۱۴ به ارتقاء به این نسخه‌ها تشویق شدند.

Stagefright (اندروید - ۲۰۱۵): یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌ها در سمت اندروید، اکسپلویت Stagefright بود که به هکرها اجازه می‌داد گوشی‌های اندرویدی از نسخهٔ ۲.۲ (Froyo) تا ۵.۱.۱ (Lollipop) را از طریق پیام‌های MMS و با بهره‌برداری از یک نقطه‌ضعف در موتور پخش رسانه سیستم‌عامل، به تصرف خود درآورند. این اکسپلویت به هکرها اجازه می‌داد از دوربین و میکروفون کاربران جاسوسی کنند. حتی امروز، بسیاری از گوشی‌های اندرویدی که نمی‌توانند از این نسخه‌ها ارتقاء یابند، همچنان در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/