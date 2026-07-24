بهترین دعا برای رفع نحسی قمر در عقرب

در فرهنگ اسلامی و باورهای سنتی، برخی از زمان ها و موقعیت های نجومی مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از این موارد، قمر در عقرب است؛ زمانی که ماه در محدوده صورت فلکی عقرب قرار می گیرد. در برخی منابع دینی و روایی، توصیه شده است که در این ایام برای انجام بعضی کارهای مهم احتیاط بیشتری شود و در صورت نیاز، با توکل بر خدا، دعا و صدقه از نگرانی های احتمالی کاسته شود.

بنابر روایت شیعه نیوز، در این مطلب به بررسی مفهوم قمر در عقرب، دیدگاه های موجود درباره آن و همچنین دعاهای کامل برای رفع نگرانی از این ایام می پردازیم.

قمر در عقرب چیست؟

قمر در عقرب یک اصطلاح نجومی است که به قرار گرفتن ماه در محدوده برج عقرب یا صورت فلکی عقرب اشاره دارد. در گذشته، ستاره شناسان و منجمان این پدیده را در محاسبات نجومی خود بررسی می کردند و برخی فرهنگ ها برای آن نشانه هایی خاص در نظر می گرفتند.

در منابع تاریخی، دانشمندانی مانند ابوریحان بیرونی و برخی دیگر از اندیشمندان علم نجوم، درباره حرکت ماه، صورت های فلکی و تأثیرات احتمالی اجرام آسمانی مطالبی نوشته اند.

البته درباره اینکه قمر در عقرب تا چه اندازه می تواند بر اتفاقات زندگی انسان اثرگذار باشد، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و همه دانشمندان و عالمان دینی برداشت یکسانی ندارند.

آیا قمر در عقرب باعث نحسی می شود؟

در میان برخی از پیروان مکتب شیعه، بر اساس بعضی روایات منسوب به امام صادق (ع)، انجام برخی امور در زمان قمر در عقرب مکروه دانسته شده است. برای مثال در برخی منابع، درباره عقد ازدواج، سفر و بعضی اعمال دیگر توصیه به رعایت احتیاط شده است.

با این حال، بسیاری از علما تأکید دارند که هیچ زمانی بدون اذن خداوند ذاتاً نمی تواند برای انسان ضرر قطعی داشته باشد و مؤمن باید در همه شرایط به خداوند توکل کند.

به همین دلیل، دعا برای رفع نگرانی، صدقه دادن و انجام کارهای خیر، بیشتر با هدف تقویت آرامش روحی و طلب برکت انجام می شود.

دعای رفع نحسی قمر در عقرب چیست؟

یکی از دعاهایی که در منابع عمومی برای این منظور نقل شده، دعای حوقله سبعه است. این دعا مجموعه ای از ذکر «لا حول و لا قوة الا بالله» همراه با درخواست گشایش، رفع سختی ها و پناه بردن به خداوند است.

گفته شده است که خواندن این دعا در آغاز ایام قمر در عقرب، به نیت توکل بر خداوند و دفع نگرانی ها انجام شود.

متن کامل دعای حوقله سبعه برای رفع نحسی قمر در عقرب

بسم الله الرحمن الرحیم

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ، اُفَرِّجُ بِها کُلَّ کُربَهٍ،

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ، اُحِلُّ بِها کُلَّ عُقدَهٍ،

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ، اَجلُو بِها کُلَّ ظُلمَهٍ،

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ، اَفتَحُ بِها کُلَّ بابٍ،

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ، اَستَعینُ بِها عَلی کُلِّ شِدَّهٍ وَ مُصیبَهٍ،

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ، اَستَعینُ بِها عَلی کُلِّ اَمرٍ یَنزِلُ بی،

لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ الاّ بِاللهِ، اَعتَصِمُ بِها مِن کُلِّ مَحذورٍ اَحاذِرُهُ.

اَسئَلُکَ یا رَبِّ اَن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَهلِ بَیتِهِ الطّاهِرینَ،

بِخَفِیِّ لُطفِکَ یا ذَاالجَلالِ وَ الاِکرامِ،

آمین آمین یا رَبَّ العالَمین.

ذکر «لا حول و لا قوة الا بالله» برای دفع بلا

یکی از معروف ترین اذکار اسلامی، ذکر شریف:

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

است.

این ذکر به معنای اعتراف به قدرت مطلق خداوند و ناتوانی انسان بدون یاری پروردگار است. بسیاری از مسلمانان هنگام نگرانی، سختی یا قرار گرفتن در شرایط دشوار، این ذکر را برای آرامش قلب و تقویت توکل بر زبان جاری می کنند.

دعای پناه بردن به خدا در زمان نگرانی

یکی دیگر از دعاهایی که برای حفظ انسان از مشکلات و سختی ها خوانده می شود، درخواست پناه از خداوند متعال است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

حَسبِیَ اللهُ لا إلهَ إلّا هُوَ، عَلَیهِ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیم.

این آیه به معنای اعتماد و تکیه بر خداوند است و می تواند با نیت آرامش و طلب خیر خوانده شود.

اعمال توصیه شده برای رفع نگرانی از قمر در عقرب

در برخی منابع دینی و سنتی، برای ایام قمر در عقرب اعمالی توصیه شده است، از جمله:

۱. خواندن دعا و ذکر

توجه به یاد خدا و خواندن دعاهایی مانند حوقله سبعه، باعث آرامش قلب و افزایش توکل می شود.

۲. صدقه دادن

صدقه در فرهنگ اسلامی یکی از اعمالی است که برای دفع بلا و طلب خیر توصیه شده است. بسیاری از افراد در زمان هایی که احساس نگرانی دارند، صدقه دادن را انجام می دهند.

۳. توکل بر خداوند

مهم ترین نکته در آموزه های دینی این است که انسان سرنوشت خود را در اختیار خداوند بداند و در کنار دعا، از عقل و تدبیر نیز استفاده کند.

در زمان قمر در عقرب چه کارهایی بهتر است با احتیاط انجام شود؟

بر اساس برخی روایات و دیدگاه های فقهی، بعضی امور در زمان قمر در عقرب مکروه دانسته شده اند، از جمله:

بستن عقد ازدواج

آغاز سفرهای مهم

انجام برخی کارهای حساس

البته این موارد در همه دیدگاه های دینی یکسان نیست و بسیاری از علما تأکید دارند که در صورت ضرورت، انسان می تواند با توکل بر خداوند کار خود را انجام دهد.

نظر علامه مجلسی درباره قمر در عقرب

علامه محمدباقر مجلسی از دانشمندان بزرگ شیعه در کتاب هایی مانند حلیة المتقین به برخی آداب و توصیه های مرتبط با زمان ها و شرایط خاص اشاره کرده است. در برخی نقل ها، انجام بعضی امور در زمان قمر در عقرب مورد توجه قرار گرفته است.

سوالات متداول درباره دعای رفع نحسی قمر در عقرب

بهترین دعا برای رفع نحسی قمر در عقرب چیست؟

در منابع عمومی، دعای حوقله سبعه یکی از دعاهایی است که برای این موضوع نقل شده است. همچنین ذکر «لا حول و لا قوة الا بالله» نیز از اذکار پرفضیلت اسلامی محسوب می شود.

آیا قمر در عقرب حتماً باعث اتفاق بد می شود؟

خیر. درباره آثار قمر در عقرب دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و هیچ اتفاقی بدون اراده خداوند رخ نمی دهد.

آیا صدقه دادن در قمر در عقرب توصیه شده است؟

در فرهنگ اسلامی صدقه به طور کلی برای دفع بلا و افزایش خیر توصیه شده و برخی افراد در این ایام نیز صدقه می دهند.

دعای حوقله سبعه چند بار خوانده می شود؟

در برخی منابع توصیه شده است که این دعا در آغاز قمر در عقرب سه مرتبه خوانده شود، اما تعداد خواندن دعا در منابع مختلف ممکن است متفاوت باشد.

سخن پایانی

دعای رفع نحسی قمر در عقرب بیشتر با هدف ایجاد آرامش، افزایش توکل و درخواست خیر از خداوند خوانده می شود. در میان دعاهای نقل شده، حوقله سبعه یکی از مشهورترین ذکرهایی است که برای این منظور معرفی شده است.

با وجود باورهای مختلف درباره قمر در عقرب، آموزه های دینی بر این نکته تأکید دارند که انسان باید در کنار دعا و ذکر، با امید، تدبیر و اعتماد به خداوند مسیر زندگی خود را ادامه دهد. دعا، صدقه و یاد خدا می تواند سبب آرامش قلب و احساس اطمینان بیشتر در زمان های نگرانی شود.

منبع پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ

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