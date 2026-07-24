چه وسایلی با خود به سفر اربعین ببریم؟
معاون آموزش جمعیت هلال احمر لیستی از وسایلی که زائران مراسم پیادهروی اربعین باید به همراه خود داشته باشند، اعلام کرد.
نواب شمسپور گفت: قبل از شروع به حرکت نیاز است لوازم ضروری به همراه خود داشته باشید. مهم ترین مسئله، مدارک هویتی افراد مثل پاسپورت، پول، اطلاعات تماس و کارت بانکی است که باید در جای امنی در طول مسیر نگهداری کنند.
وی افزود: لباس و پوشش نیز از مهم ترین نکاتی است که باید بر اساس آب و هوای گرم کشور عراق انتخاب شود. توصیه می کنیم که لباس های مناسب، سبک و خنک پوشیده و از کفش یا دمپایی مناسب استفاده شود. همچنین زائران جوراب مناسب نیز باید به همراه داشته باشند.
معاون آموزش جمعیت هلال احمر ادامه داد: کوله پشتی مورد استفاده نیز باید سبک، جادار و استاندارد باشد و بندهای قابل تنظیم داشته باشد. همچنین به همراه داشتن کلاه یا علینک آفتابی مناسب نیز توصیه می شود که علاوه بر تابشهای خورشید میتواند محافظی برای گردوخاک باشد.
شمسپور گفت: استفاده از ضدآفتاب مناسب مخصوص تابستان نیز برای جلوگیری از سوختگی مناسب است البته باید دقت کنید که در طول روز هر ۲ تا ۳ ساعت یک بار این ضدآفتاب باید تمدید شود.
وی افزود: به همراه داشتن دستمال مرطوب، اسپری ضدعفونی کننده نیز در طول مسیر برای تمیزکردن دست ها نیز توصیه می شود و میتواند از بسیاری از بیماریها و ویروسها جلوگیری کند.
معاون آموزش جمعیت هلال احمر ادامه داد: به همه افراد توصیه می شود داروهای ضروری مثل مسکن، قرص سرماخوردگی و چسب زخم همراه خود ببرند. همچنین اگر افراد بیمار هستند و داروهای خاصی مصرف می کنند حتما به اندازه کافی همراه خود داشته باشند.
شمسپور توصیه کرد مقداری آب، تنقلات مقوی، سیم شارژر و پاوربانک نیز حتما افراد با خود در سفر اربعین به همراه داشته باشند.