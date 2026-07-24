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چه وسایلی با خود به سفر اربعین ببریم؟

چه وسایلی با خود به سفر اربعین ببریم؟
کد خبر : 1817729
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معاون آموزش جمعیت هلال احمر لیستی از وسایلی که زائران مراسم پیاده‌روی اربعین باید به همراه خود داشته باشند، اعلام کرد.

نواب شمس‌پور گفت: قبل از شروع به حرکت نیاز است لوازم ضروری به همراه خود داشته باشید. مهم ترین مسئله، مدارک هویتی افراد مثل پاسپورت، پول، اطلاعات تماس و کارت بانکی است که باید در جای امنی در طول مسیر نگهداری کنند.

وی افزود: لباس و پوشش نیز از مهم ترین نکاتی است که باید بر اساس آب و هوای گرم کشور عراق انتخاب شود. توصیه می کنیم  که لباس های مناسب، سبک و خنک پوشیده و از کفش یا دمپایی مناسب استفاده شود. همچنین زائران جوراب مناسب نیز باید به همراه داشته باشند.

معاون آموزش جمعیت هلال احمر ادامه داد: کوله پشتی مورد استفاده نیز باید سبک، جادار و استاندارد باشد و بندهای قابل تنظیم داشته باشد. همچنین به همراه داشتن کلاه یا علینک آفتابی مناسب نیز توصیه می شود که علاوه بر تابش‌های خورشید می‌تواند محافظی برای گردوخاک باشد.

شمس‌پور  گفت: استفاده از ضدآفتاب مناسب مخصوص تابستان نیز برای جلوگیری از سوختگی مناسب است البته باید دقت کنید که در طول روز هر ۲ تا ۳ ساعت یک بار این ضدآفتاب باید تمدید شود.

وی افزود: به همراه داشتن دستمال مرطوب، اسپری ضدعفونی کننده نیز در طول مسیر برای تمیزکردن دست ها نیز توصیه می شود و می‌تواند از بسیاری از بیماریها و ویروسها جلوگیری کند.

معاون آموزش جمعیت هلال احمر ادامه داد: به همه افراد توصیه می شود داروهای ضروری مثل مسکن، قرص سرماخوردگی و چسب زخم همراه خود ببرند. همچنین اگر افراد بیمار هستند و داروهای خاصی مصرف می کنند حتما به اندازه کافی همراه خود داشته باشند.

شمس‌پور توصیه کرد مقداری آب، تنقلات مقوی، سیم شارژر و پاوربانک نیز حتما افراد با خود در سفر اربعین به همراه داشته باشند.

منبع ايسنا
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