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قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1817665
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قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۲ مرداد

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

188,554,000

طلای 18 عیار / 740

186,040,000

طلای ۲۴ عیار

251,403,000

طلای دست دوم

186,040,270

آبشده کمتر از کیلو

817,780,000

مثقال طلا

816,830,000
انس طلا

4,049.46

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,895,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,852,000,000

نیم سکه تک فروشی

964,000,000

ربع سکه تک فروشی

543,000,000

سکه گرمی تک فروشی

277,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,845,000,000

نیم سکه (قبل 86)

 930,000,000

ربع سکه (قبل 86)

470,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

40,560,000

حباب سکه بهار آزادی

1,510,000

حباب نیم سکه

38,070,000

حباب ربع سکه

79,010,000

حباب سکه گرمی

48,250,000
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