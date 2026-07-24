قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
188,554,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
186,040,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
251,403,000
|
طلای دست دوم
|
186,040,270
|
آبشده کمتر از کیلو
|
817,780,000
|
مثقال طلا
|
816,830,000
|انس طلا
|
4,049.46
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,895,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,852,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
964,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
543,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
277,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,845,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
40,560,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
1,510,000
|
حباب نیم سکه
|
38,070,000
|
حباب ربع سکه
|
79,010,000
|
حباب سکه گرمی
|
48,250,000