قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱ مرداد
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,903,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
2,166,400
|
درهم امارات
|
516,170
|
پوند انگلیس
|
2,549,900
|
لیر ترکیه
|
40,400
|
فرانک سوئیس
|
2,349,500
|
یوان چین
|
282,000
|
ین ژاپن
|1,169,570
|
وون کره جنوبی
|
1,277
|
دلار کانادا
|
1,350,500
|
دلار استرالیا
|
1,321,100
|
دلار نیوزیلند
|
1,114,200
|
دلار سنگاپور
|
1,472,600
|
روپیه هند
|
19,630
|
روپیه پاکستان
|
6,855
|
دینار عراق
|
1,476
|
پوند سوریه
|
15,591
|
افغانی
|
28,740
|
کرون دانمارک
|
290,300
|
کرون سوئد
|
197,100
|
کرون نروژ
|
196,500
|
ریال عربستان
|
506,660
|
ریال قطر
|
533,800
|
ریال عمان
|
4,943,600
|
دینار کویت
|
6,143,000
|
دینار بحرین
|
5,042,100
|
رینگیت مالزی
|
465,600
|
بات تایلند
|
56,470
|
دلار هنگ کنگ
|
241,800
|
روبل روسیه
|
24,260
|
منات آذربایجان
|
1,124,100
|
درام ارمنستان
|
4,580
|
لاری گرجستان
|
727,900
|
سوم قرقیزستان
|
21,688
|
سامانی تاجیکستان
|
205,354
|
منات ترکمنستان
|
541,500