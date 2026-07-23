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قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1817246
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,903,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,166,400

درهم امارات

516,170

پوند انگلیس

2,549,900

لیر ترکیه

40,400

فرانک سوئیس

2,349,500

یوان چین

282,000

ین ژاپن

 1,169,570

وون کره جنوبی

1,277

دلار کانادا

1,350,500

دلار استرالیا

1,321,100

دلار نیوزیلند

1,114,200

دلار سنگاپور

1,472,600

روپیه هند

19,630

روپیه پاکستان

6,855

دینار عراق

1,476

پوند سوریه

15,591

افغانی

28,740

کرون دانمارک

290,300

کرون سوئد

197,100

کرون نروژ

196,500

ریال عربستان

506,660

ریال قطر

533,800

ریال عمان

4,943,600

دینار کویت

6,143,000

دینار بحرین

5,042,100

رینگیت مالزی

465,600

بات تایلند

56,470

دلار هنگ کنگ

241,800

روبل روسیه

24,260

منات آذربایجان

1,124,100

درام ارمنستان

4,580

لاری گرجستان

727,900

سوم قرقیزستان

21,688

سامانی تاجیکستان

205,354

منات ترکمنستان

541,500
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